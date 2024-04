Confira as datas comemorativas e os feriados de abril de 2024

O mês de abril é marcado por datas comemorativas, como o Dia de Tiradentes e Dia do Indígena. Após o mês de março com dois feriados, o da Sexta-feira da Paixão e o da Páscoa, o quarto mês do ano terá somente um feriado, no dia 21, mas cairá em um domingo.

Quanto às datas comemorativas, logo no dia 1º comemora-se o Dia da Mentira, perfeito para fazer pegadinhas com amigos e familiares. No dia 2 de abril, destaca-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data para relembrar os cuidados com as pessoas com esse transtorno.

Também em abril ocorre o Dia do Índio (19/4) e Dia do Descobrimento do Brasil da Terra, em 22 de Abril.

Feriados e datas comemorativas de abril de 2024

1º/4 - Dia da Mentira

2/4 - Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil

2/4 - Dia Mundial da Conscientização do Autismo

7/4 - Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola

7/4 - Dia Mundial da Saúde

9/4 - Dia Nacional da Biblioteca

13/4 - Dia do Hino Nacional Brasileiro

18/4 - Dia Nacional do Amigo

19/4 - Dia dos Povos Indígenas

21/4 - Tiradentes (feriado)

23/4 - Descobrimento do Brasil

22/4 - Dia do Planeta Terra

23/4 - Dia Mundial do Livro

28/4 - Dia Mundial da Educação

Tem feriado em abril?

O único feriado de abril será no Dia de Tiradentes, em 21 de abril, que este ano cai em um domingo.

O próximo feriado nacional acontece no dia 1º de maio, uma quarta-feira, quando se comemora o Dia do Trabalho.