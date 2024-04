China espera boom turístico durante feriado de Dia de Finados no país

A China se prepara para receber outro boom turístico durante o feriado de Qingming, também conhecido como Festival de Varredura dos Túmulos, o Dia de Finados no país, com um crescimento notável nas reservas de viagens e hotéis, segundo as principais plataformas de reserva online. O feriado se iniciou na quinta-feira, 4. Isso aponta ainda mais para a forte recuperação do sentimento e consumo dos consumidores, um termômetro crítico da vitalidade econômica da China.

Os dados de viagem esperados durante o feriado de três dias vêm na esteira de um número crescente de indicadores econômicos robustos, que vão desde a atividade manufatureira até o comércio exterior, todos pintando um quadro otimista da recuperação econômica da China.

O crescente conjunto de dados positivos para os primeiros três meses de 2024 elevou as expectativas de uma recuperação econômica mais consolidada na China para o restante do ano, enquanto o fluxo de executivos de negócios globais e autoridades visitando a China mostra confiança na resiliência econômica e perspectivas da China.

Boom turístico chinês da primavera

O Festival Qingming, também conhecido como Festival de Varredura dos Túmulos, é quando os chineses tradicionalmente visitam cemitérios e prestam homenagem aos seus entes queridos falecidos. Além das atividades tradicionais, muitos chineses estão ansiosos para viajar, já que os feriados coincidem com as temperaturas amenas da primavera, conforme revelado pelos fortes números de reservas.

Segundo o Global Times, no site Qunar, uma plataforma chinesa de viagens online, as reservas de passagens aéreas e hotéis na última semana aumentaram 140% em relação à semana anterior, e o número de reservas de passagens aéreas para cidades pequenas mais dobrou em relação ao mesmo período do ano passado.

No Tujia, uma plataforma de aluguel de alojamento de curto prazo, até 25 de março, as reservas de estadias em casas em algumas cidades populares aumentaram 340% ano a ano, de acordo com um relatório enviado pela plataforma ao Global Times nesta terça-feira. Notavelmente, Tianshui, na província de Gansu, no noroeste da China, que se tornou uma sensação na internet por sua iguaria local malatang – um caldo apimentado servido com diferentes ingredientes em uma tigela – está vendo um aumento de 50 vezes nas reservas de estadias em casas. “O mercado nacional de turismo passou por um pequeno pico de turismo de primavera”, disse o relatório.

“Eu acredito que o número de pessoas viajando durante os feriados do Festival Qingming deste ano será relativamente grande”, disse Zhou Mi, pesquisador sênior da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica, ao Global Times nesta terça-feira, apontando para uma forte recuperação do consumo neste ano e melhoria do sentimento do consumidor.

Os dados oficiais mais recentes mostram que as vendas no varejo da China, um indicador principal do consumo, aumentaram 5,5% ano a ano nos dois primeiros meses de 2024, superando as expectativas do mercado. Notavelmente, as vendas no varejo online saltaram 15,3% ano a ano durante o período, de acordo com dados oficiais.

Além das fortes vendas no varejo, uma série de dados recentes apontam para uma sólida recuperação econômica. Na segunda-feira, uma pesquisa privada mostrou que a atividade fabril da China se expandiu pelo quinto mês consecutivo em março e no ritmo mais rápido em um ano, superando as expectativas do mercado. No domingo, o PMI oficial de manufatura ficou em 50,8, voltando ao território de expansão pela primeira vez desde setembro de 2023. Enquanto isso, as exportações da China, outro grande motor de crescimento, aumentaram 10,3% nos dois primeiros meses de 2024.

Comentando sobre os fortes dados econômicos na terça-feira, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que vários indicadores enviaram sinais positivos de recuperação econômica da China e melhoraram as expectativas globais para o desempenho econômico da China em 2024.

“A economia da China teve um bom começo neste ano, o que se tornou um ponto brilhante para a economia global”, disse Wang em uma coletiva de imprensa regular, observando também as recentes visitas intensivas de mais de 100 executivos de empresas multinacionais para participar do Fórum de Desenvolvimento da China (CDF) em Pequim e do Fórum de Boao para a Ásia na província de Hainan, no sul da China.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Global Times