Dia de Nossa Senhora Aparecida: entenda a origem data comemorativa de 12 de Outubro

Na próxima quarta-feira, 12, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. Senhora Aparecida, ou simplesmente Maria, é a representação da mãe de Jesus Cristo na igreja católica.

Quem foi Nossa Senhora Aparecida?

Maria é uma jovem judia nascida a mais de 2000 anos na cidade de Nazaré, território pertencente a Israel. Segundo a bíblia, acredita-se que ela tenha ficado grávida por volta dos 15 anos, sendo considerada virgem por não ter tido relações sexuais com homem algum.

Maria então estava prometida a se casar com José, um carpinteiro da cidade que já tinha por volta dos 30 anos. Maria deu a luz a Jesus Cristo, fundador do cristianismo e representado como cordeiro (filho de Deus).

Maria Aparecida é considerada a padroeira do Brasil e um dos maiores símbolos religiosos do país. Sua basílica localizada no interior de São Paulo, recebe diversos devotos a cada ano. Em 30 de Junho de 1980, o então Papa João Paulo II visitou o santuário dando origem a oficialização do feriado.

Por que 12 de outubro é o Dia de Nossa Senhora Aparecida?

A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953. Ela foi escolhida, devido a alguns fatos ocorridos no mês de outubro.

Um deles foi em 1717, onde três pescadores encontraram a imagem da Santa as margens do rio Paraíba do Sul. Outro fator foi pelo fato de ser a data em que os espanhóis chegaram ao continente americano, 12 de outubro de 1492.

Dia de Nossa Senhora Aparecida é feriado ou ponto facultativo?

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo.

Os bancos irão abrir no feriado de 12 de Outubro?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou na última quinta-feira, 6, que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Nos dias 13 de outubro (quinta-feira) e 14 de outubro (sexta-feira) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

