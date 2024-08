Netflix anuncia parte dois de 'O Retorno de Simone Biles'; veja data de estreia

Depois de mais uma edição histórica dos Jogos Olímpicos em Paris, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, uma parcela razoável dos atletas voltou com ao menos uma medalha para casa. Outros, como foi o caso de Simone Biles, voltaram com a mala recheada delas.

A jornada da ginasta norte-americana até os pódios nas Olimpíadas de Paris foi tão impactante que virou até uma série documental: "O Retorno de Simone Biles", da Netflix. Agora, depois de voltar para Estados Unidos com quatro novas medalhas para sua coleção, três de ouro e uma de prata, a plataforma de streaming apresenta a segunda parte da série, que estreia em outubro deste ano.

EU TAVA FILMANDO MESMO! O Retorno de Simone Biles: Parte Dois chega dia 25 de outubro. pic.twitter.com/aVNFvRsOWA — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 21, 2024

O caminho ao pódio

A primeira parte mostra a intensa jornada de preparação da ginasta para as Olimpíadas, que envolve um processo intenso de equilíbrio entre treinamentos, preparação psicológica e vida pessoal. Esse balanço, tão fundamental para a saúde mental, é um dos pilares para Biles. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, ela chocou o mundo ao desistir de quatro competições de ginástica artística, na individual geral, no salto, nas barras assimétricas e no solo. A renúncia foi um dos maiores alertas já dados sobre os problemas de saúde mental que afetam atletas de elite.

Se em 2021 Biles terminou sua rodada de campeonatos com apenas duas medalhas olímpicas, de prata (equipe) e de bronze (trave), neste ano, a ginasta mostrou que o foco no equilíbrio surgiu grandes efeitos. Com as conquistas de Paris, Biles é atualmente a segunda maior atleta de ginástica artística da história, tendo recebido 11 medalhas olímpicas — sete delas de ouro. A primeira posição é de Larisa Latynina, atleta russa que tem a incrível coleção de 18 medalhas olímpicas.

Em 2024, a ginasta brilhou pela seleção dos Estados Unidos e fez algumas das maiores pontuações por performar movimentos de alta dificuldade. A atleta detém cinco saltos que levam seu nome, sendo o Biles II considerado o mais difícil do esporte até o momento.

Quando estreia a Parte Dois de 'O Retorno de Simone Biles'?

A série recebe sua segunda parte no dia 25 de outubro de 2024.

Onde assistir 'O Retorno de Simone Biles'?

A primeira parte da série documental está disponível na Netflix.