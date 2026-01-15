Rock The Mountain 2026 anuncia atrações e datas; veja quem está no line-up

O Rock The Mountain 2026 divulgou o line-up oficial da nova edição do festival, que será realizado entre 30 de outubro e 8 de novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O evento será dividido em dois fins de semana consecutivos, totalizando seis dias de programação.

O festival terá 12 palcos e reunirá artistas nacionais e internacionais. Por enquanto, apenas a programação dos três palcos principais foi divulgada pela organização.

Quem está confirmado no line-up do Rock The Mountain 2026?

O line-up reúne nomes da música brasileira, como Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo, Dominguinhos (João Gomes + Jota.pê + Mestrinho), Gaby Amarantos, Paulinho da Viola, Marcelo D2, Melody, Carol Biazin, Kevin O Chris, Terno Rei, FBC e Gretchen.

Entre os artistas internacionais estão M.I.A. e Jorja Smith.

A programação parcial divulgada inclui artistas de diferentes gêneros e vertentes musicais, distribuídos entre 12 palcos temáticos: Floresta, Estrela, Aurora, Magic Disco, Fervo, Roda de Samba, Jardim Secreto, Casa do Rock, Coreto, Chill Out Dome, Boas-Vindas e Reggae Yard.

Destaques divulgados:

Jorge Ben Jor

Ivete Sangalo

Dominguinhos (João Gomes + Jota.pê + Mestrinho)

Jorja Smith

M.I.A.

Outros nomes serão anunciados posteriormente.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla. Há opções de passaportes para três dias de evento, que dão acesso a um dos dois fins de semana do festival de música.

Os valores variam conforme o lote. O primeiro final de semana está no 8º lote, com preços a partir de R$ 495,00. Para o segundo final de semana, as vendas seguem entre o 5º e o 6º lote, com valores a partir de R$ 420,00.

Os preços também mudam conforme a modalidade escolhida, incluindo inteira, meia-entrada e meia solidária, e estão sujeitos a taxas de serviço.

Quando será o Rock The Mountain 2026?

A edição de 2026 será distribuída em dois blocos:

Primeiro - 30 e 31 de outubro e 1º de novembro.

Segundo - 6, 7 e 8 de novembro.

A organização segue o modelo adotado em anos anteriores, com múltiplos palcos e shows simultâneos.

O evento será novamente realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O local recebe o festival há diversas edições e é parte da identidade do Rock The Mountain.