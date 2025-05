Quando começa o inverno? Entenda o solstício e previsões para a estação

Apesar das temperaturas mais baixas e da sensação de frio que já se faz presente em algumas regiões do Brasil, o inverno de 2025 ainda não começou oficialmente.

A estação mais fria do ano terá início no dia 20 de junho de 2025, às 23h42 (horário de Brasília), marcando o solstício de inverno no Hemisfério Sul.

O que é o solstício de inverno?

O solstício de inverno é um fenômeno astronômico que ocorre quando o Hemisfério Sul recebe a menor incidência de luz solar ao longo do ano, devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita.

Isso faz com que os dias se tornem mais curtos e as noites mais longas, provocando a queda nas temperaturas característica dessa estação.

Quando termina o inverno 2025?

O inverno se estenderá até o dia 22 de setembro de 2025, às 15h19, quando acontecerá o equinócio de primavera, que marca o fim da estação fria e o começo da primavera, com dias mais longos e temperaturas mais amenas.

Frio antecipado e recomendações para a estação

É importante destacar que, apesar do início oficial em 20 de junho, algumas regiões do Sul do Brasil já podem sentir ondas de frio e até mesmo registrar neve antes dessa data, devido a frentes frias e fenômenos meteorológicos específicos, como ocorreu em maio de 2025 com a chegada de uma forte frente fria e ciclone extratropical.

Para se preparar para o inverno, recomenda-se atenção às mudanças no clima, uso de roupas adequadas para o frio e cuidados com a saúde, especialmente a respiratória, já que a estação traz aumento da umidade e temperaturas baixas.