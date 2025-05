Geada e neve são a mesma coisa? Veja o que é a geada e como ela se forma

Principalmente para quem mora no Sul do país, como na Serra Catarinense e Gaúcha, é comum em estações mais frias amanhecer com o quintal todo branco. O fato é que este fenômeno dificilmente é neve, e sim, geada. Especialistas na produção de trigo, arroz e milho, os agricultores do Sul do Brasil sofrem frequentemente com as geadas, já que o evento natural é capaz de acabar com plantações bem nas vésperas da colheita.

Mas afinal, o que é geada? Saiba tudo sobre esse fenômeno que acontece principalmente em locais com períodos de frio prolongado e com a presença de vapor de água próximo ao solo.

O que é geada?

A geada é um fenômeno natural que basicamente congela superficialmente e, às vezes, como um todo, objetos, plantas e quaisquer elementos que estejam expostos e nas condições necessárias para o que ela aconteça.

Na agricultura, a geada é caracterizada pelo congelamento total dos tecidos vegetais, resultando na morte da plantação.

Tipos de geada

Geada é tudo igual? Na verdade, não. Há três tipos principais de geada:

Geada radiativa

Tipo de geada que acontece quando a temperatura cai, mas com o céu limpo, sem nuvens influenciando no processo de formação do fenômeno.

Geada advectiva

Já essa geada é formada quando uma massa de ar polar chega sobre a região, com queda brusca de temperatura e frentes frias.

Geada mista

Também é possível que a geada aconteça em duas etapas, com o céu limpo e também com massa de ar polar, sendo a geada mista, uma mistura da radiativa e da advectiva.

Como se forma a geada?

A geada se forma quando uma determinada região fica por períodos prolongados exposta a baixas temperaturas. Mais comuns no inverno, elas podem acontecer durante a passagem de uma frente fria, como também em noites muito geladas.

Na prática, o fenômeno acontece quando a temperatura chega a zero grau Celsius ou perto disso, somado ao vapor de água presente no ar. Com a junção destes dois fatores, temos a transformação de estado físico da água depositada, como orvalho na superfície de carros, plantas e objetos expostos ao tempo.

Além disso, a pressão atmosférica também pode influir na formação ou não da geada. Bem como a falta de nuvens no céu, que pode contribuir para as baixas temperaturas necessárias para a formação do fenômeno.

Geadas no Brasil

Todos os anos, a partir de Maio, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, são registradas matérias a respeito das baixas temperaturas e da formação de geadas.

O impacto nacional é muito sentido, pois a agricultura e agropecuária são dois dos principais mercados do país. Por volta de 1980, o Projeto Geada, instituído pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), utilizava satélites meteorológicos para indicar informações que pudessem ser utilizadas pelos agricultores.

Desde então, novos equipamentos aferidores têm sido utilizados, a problemática é que ao mesmo passo em que a evolução da tecnologia fornece novas ferramentas para a prevenção de geadas, a degradação do meio ambiente tem deixado os fenômenos cada vez mais difíceis de serem previstos.

Diferença entre geada e neve

Apesar de serem fenômenos que acontecem quando o vapor d'água passa do estado gasoso para sólido, a neve surge a partir das nuvens, enquanto a geada acontece na superfície do que está exposto ao tempo.

Em grandes altitudes, sob baixíssimas temperaturas, a neve surge das nuvens. O vapor da água se transforma em cristais de gelo. Ainda em sua queda até a superfície terrestre, o cristal pode derreter e chegar ao solo em forma de chuva.

As nevascas são bastante raras, pelo menos aqui no Brasil, enquanto as geadas podem ocorrer com maior frequência.

No Sul do país, é comum que o fenômeno aconteça no máximo duas vezes ao ano, apenas em cidades que possuam altitude com mais de 800 metros, enquanto as geadas são muito mais frequentes e também podem ocorrer no Centro-Oeste do país.

