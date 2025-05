Serra Gaúcha tem registro de Neve na manhã desta quinta-feira, 29

A Serra Gaúcha amanheceu com flocos de neve na manhã desta quinta-feira, 29 de maio, marcando o primeiro registro de neve de 2025 na região.

O fenômeno ocorreu em cidades tradicionais do inverno gaúcho, como São José dos Ausentes, Cambará do Sul, Bom Jesus, São Francisco de Paula e Gramado.

Os primeiros flocos foram observados por volta das 6h, com temperaturas próximas de 2°C, criando um cenário típico de inverno rigoroso e encantando moradores e turistas.

Como se formou a neve na Serra Gaúcha?

A neve foi resultado da combinação de uma intensa massa de ar polar que ingressou no Sul do Brasil, trazendo temperaturas muito baixas, e da umidade gerada por um ciclone extratropical formado na costa do Rio Grande do Sul. ]

Essa interação entre o ar frio e a umidade favoreceu a formação de cristais de gelo que caíram como neve, além de chuva congelada em algumas localidades, fenômeno em que a precipitação começa como neve, derrete parcialmente e volta a congelar antes de atingir o solo.

Alertas e impactos do fenômeno

Além da neve, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para ventos fortes, que podem ultrapassar 90 km/h, e para o risco de geada e congelamento de pistas, recomendando cuidados redobrados aos motoristas na região serrana.

Este evento marca a chegada da primeira onda de frio do ano no Sul do Brasil, com expectativa de que as condições para neve e frio intenso persistam nas próximas horas, especialmente nas áreas de maior altitude entre os Campos de Cima da Serra e o Planalto Sul catarinense.