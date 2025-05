Como brasileiros podem apostar no Powerball com prêmio de R$ 1 bilhão

O Powerball, uma das loterias mais famosas do mundo, está sorteando um prêmio de R$ 1 bilhão. Mesmo sendo tradicionalmente americano, brasileiros podem participar sem sair do país.

O sorteio ocorre três vezes por semana — às segundas, quartas e sábados — e para ganhar o jackpot é preciso acertar os cinco números principais (de 1 a 69) e o número adicional chamado Powerball (de 1 a 26).

Como jogar na Powerball do Brasil

Brasileiros podem apostar pela internet utilizando plataformas autorizadas, como a TheLotter, que funciona como um intermediário confiável. Veja o passo a passo:

Abra uma conta gratuita na TheLotter.

Selecione a loteria Powerball EUA.

Escolha 5 números principais e 1 número Powerball.

Confirme a compra e realize o pagamento, que pode ser feito via Pix, transferência bancária ou cartão.

Um agente local da TheLotter nos EUA compra seu bilhete oficial em uma loja autorizada.

O bilhete é digitalizado e enviado para sua conta, garantindo a propriedade e o direito ao prêmio.

O custo por linha é cerca de US$ 5, já incluindo as taxas do serviço.

Resgate dos prêmios e vantagens

Para prêmios menores que US$ 600, o valor é depositado diretamente na conta do jogador. Em caso de jackpot, a TheLotter cobre todas as despesas da viagem para os Estados Unidos para o ganhador poder retirar o prêmio pessoalmente, sem preocupações.

O sorteio é legal e aberto a qualquer pessoa com mais de 18 anos, independentemente de nacionalidade ou residência nos EUA. Com o serviço online, brasileiros têm acesso seguro e prático para concorrer a esses valores milionários.