Qual é o valor de uma viagem para Orlando?

Orlando é um dos destinos mais procurados por brasileiros nos Estados Unidos. A cidade concentra parques temáticos, hospedagens e atrações que influenciam diretamente no orçamento da viagem.

Para quem pretende viajar para Orlando em 2026, é importante considerar custos com visto, passagens aéreas, hospedagem, parques da Disney e Universal, alimentação e transporte pela cidade.

Visto para os Estados Unidos

Para entrar nos EUA, é necessário passaporte e visto. O visto de turista (categoria B2) custa US$ 185, cerca de R$ 992, de acordo com levantamento da CNN.

O processo é feito pelo Departamento de Estado dos EUA. A medida recente de congelamento de vistos para imigrantes não altera a emissão para turistas.

Passagens aéreas para Orlando

Para chegar a Orlando, o Aeroporto Internacional da cidade é a principal porta de entrada. Voos diretos saindo de São Paulo variam entre R$ 2.900 e R$ 4.500 ao longo do ano, segundo levantamento da plataforma Skyscanner.

Os meses mais caros são janeiro, julho e dezembro. Março e novembro têm menor média de preços.

Médias de passagens (2024–2026):

Janeiro: R$ 4.511

Fevereiro: R$ 3.419

Março: R$ 2.942

Abril: R$ 3.161

Maio: R$ 3.180

Junho: R$ 3.299

Julho: R$ 4.564

Agosto: R$ 3.036

Setembro: R$ 3.149

Outubro: R$ 3.132

Novembro: R$ 2.995

Dezembro: R$ 4.496

Seguro-viagem

O seguro-viagem não é obrigatório para os EUA, mas é recomendado devido ao custo do atendimento médico no país. Os valores variam conforme cobertura. Pela Assist Card, um pacote de sete dias para quatro pessoas custa entre R$ 1.650 e R$ 4.500. Pela Omint, o valor fica entre R$ 1.300 e R$ 2.300.

Alguns cartões de crédito oferecem o serviço como benefício.

Chip de celular e internet

Internet é essencial para mapas, aplicativos e reservas. As opções incluem roaming de operadoras brasileiras, eSIMs ou chips internacionais. No Brasil, SIM cards custam entre US$ 32 e US$ 45 (aproximadamente R$ 171 a R$ 241). Já eSIMs com dados ilimitados custam cerca de US$ 27 (cerca de R$ 144).

Nos EUA, AT&T, Verizon e T-Mobile oferecem pacotes pré-pagos entre US$ 40 e US$ 70 (equivalentes a R$ 214 a R$ 375, aproximadamente).

Hospedagem em Orlando

A hospedagem impacta o orçamento e o deslocamento. É possível alugar casas, hotéis dentro dos complexos ou acomodações fora das áreas temáticas.

Aluguel de casas

Casas em regiões próximas aos parques, como Kissimmee, Clermont e Davenport, custam entre US$ 250 e US$ 450 (cerca de R$ 1.337 a R$ 2.409) por noite na alta temporada.

Na baixa temporada, o valor médio fica em torno de US$ 300 (aproximadamente R$ 1.609). As casas comportam entre 10 e 14 pessoas e incluem cozinha, lavanderia e piscina.

Hotéis dentro do Walt Disney World Resort

O Walt Disney World Resort tem mais de 25 hotéis. Entre as opções de alto padrão, as diárias no Disney’s Grand Floridian Resort variam de US$ 815 a US$ 3.500 (entre R$ 4.359 e R$ 18.742). No Four Seasons Orlando, os valores vão de US$ 1.195 a US$ 15.300 (de R$ 6.410 a R$ 82.080).

Hotéis de categoria econômica, como o Disney’s All-Star Movies Resort, têm tarifas entre US$ 153 e US$ 189 (entre R$ 821 e R$ 1.015). Hóspedes do complexo têm benefícios como entrada antecipada nos parques e transporte interno.

Hotéis no Universal Orlando Resort

O Universal Orlando Resort possui 11 hotéis. No alto padrão, o Loews Portofino Bay Hotel tem diárias a partir de US$ 620 (cerca de R$ 3.317). Já o Universal’s Endless Summer Resort oferece suítes familiares a partir de US$ 186 (cerca de R$ 997).

Hotéis fora dos complexos

Fora dos complexos, o Lake Nona Wave Hotel tem diárias a partir de US$ 290 (aproximadamente R$ 1.553). Já o Residence Inn by Marriott cobra entre US$ 122 e US$ 130 (de R$ 654 a R$ 697).

Ingressos dos parques temáticos

Os parques concentram parte relevante do orçamento. A recomendação é comprar com antecedência e pela internet.

Disney

O Walt Disney World reúne quatro parques temáticos e dois aquáticos. Os ingressos custam:

1 parque: US$ 119 (cerca de R$ 638 )

) 4 parques: US$ 499 (cerca de R$ 2.676)

O Lightning Lane, passe para reduzir filas, tem preço variável e é vendido pelo aplicativo My Disney Experience.

Universal

O Universal Orlando Resort tem três parques temáticos e um aquático. Os ingressos são vendidos por:

14 dias (todos os parques): US$ 568,99 (cerca de R$ 3.052 )

) 14 dias (3 parques): US$ 523,99 (cerca de R$ 2.811 )

) 1 dia: entre US$ 124 e US$ 139 (de R$ 661 a R$ 741)

O Universal Express Pass custa a partir de US$ 102 (aproximadamente R$ 547). Já o VIP Tour Experience começa em US$ 219,99 (cerca de R$ 1.180).

SeaWorld, Aquatica e Discovery Cove

Os parques do SeaWorld têm ingressos entre US$ 42,99 e US$ 114,99 (entre R$ 231 e R$ 618). O Discovery Cove inclui refeições e custa a partir de US$ 190 (cerca de R$ 1.021).

O plano All Day Dining Deal custa US$ 59,99 no SeaWorld (cerca de R$ 321) e US$ 44,99 no Aquatica (cerca de R$ 240).

Alimentação

Os preços variam conforme o perfil de consumo. Um combo no McDonald's custa US$ 11,29 (cerca de R$ 60). Nos parques, o Dole Whip sai por US$ 5,99 (cerca de R$ 32) e a Turkey Leg varia entre US$ 13,49 e US$ 16,99 (de R$ 72 a R$ 91). O menu à mesa no Be Our Guest custa US$ 72 para adultos (aproximadamente R$ 386).

A Disney e o SeaWorld oferecem planos de refeições. No SeaWorld, o All Day Dining custa US$ 59,99 (cerca de R$ 321) para adultos e US$ 29,99 (cerca de R$ 160) para crianças.

Fora dos parques, há opções como o Soseki, com menu-degustação por US$ 265 (cerca de R$ 1.421), e mercados gastronômicos como o Plant St. Market.

Transporte

Alugar carro é o meio mais prático para circular. Para sete dias, os valores variam:

Econômico: US$ 380 a US$ 450 (de R$ 2.038 a R$ 2.414)

SUV: US$ 520 (cerca de R$ 2.789)

Premium SUV: US$ 900 (cerca de R$ 4.828)

Aplicativos como Uber e Lyft também operam na cidade. Complexos da Disney e Universal oferecem transporte gratuito para hóspedes.