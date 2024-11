Para esse gigante hotel dos EUA, o sucesso do negócio está em tratar seus funcionários como estrelas

Orlando, Flórida (EUA) - No competitivo setor hoteleiro, o resort Gaylord Palms, hotel que pertence à rede Marriott International, grande complexo hoteleiro dos Estados Unidos, se destaca não apenas pela estrutura de luxo, com paredes rosê que combinam com grandes lustres nos corredores, mas pela forma como valoriza seus mais de 1.700 funcionários. O resort, que está localizado em Kissimmee, na Flórida, tem uma filosofia para o desenvolvimento de funcionários que é usada desde 2002, quando o hotel foi criado: os funcionários são carinhosamente chamados de STARS – uma sigla que reflete os valores da empresa: sorrir, trabalho em equipe, atitude, confiabilidade e ser visto com paixão.

Essa abordagem não é um detalhe superficial, é parte integrante da estratégia corporativa. O lema de J. Willard Marriott, fundador da empresa – "cuide dos seus associados, e eles cuidarão dos clientes" – ancora a cultura da rede até hoje.

“No Gaylord Palms, isso se traduz em um ambiente de trabalho onde desenvolvimento profissional, comunicação aberta e reconhecimento são pilares essenciais”, afirma Betty Cayaban, gerente de treinamentos do Gaylord Palms, que trabalha há mais de 15 anos no resort.

A executiva apresentou o hotel e as ações de RH do resort para um grupo de mulheres líderes que participaram do Programa Salto Alto, que foi realizado na última semana em Orlando, na Flórida. O evento reuniu mais de 20 executivas brasileiras, entre CEOs, autônomas e diretoras, que foram até os Estados Unidos para aprender sobre como liderar com grandes marcas de sucesso como Apple, Whole Foods, Lego e o próprio resort Gaylord Palms.

O reflexo de cada um para a companhia

Nos bastidores por onde os funcionários circulam e realizam atividades como trocar e lavar roupas, há um grande espelho no meio do corredor para lembrar quem eles são para a empresa: “Espelho da parede, quem é a estrela mais carinhosa de todas?”

“A ideia é que, ao passarem pelo espelho, os funcionários se vejam como parte integrante e essencial do sucesso do hotel, reforçando a confiança e o orgulho em seu trabalho”, afirma Cayaban.

Quadros com montagem de fotos de funcionários em eventos anuais também mostram como cada um participou da evolução e de momentos marcantes do hotel, afirma Cayaban. “Temos painéis de fotos de atividades dos nossos STARS para que possam reviver esses momentos e lembrar que fazem parte de uma jornada que valoriza cada um.”

O resort segue também com um compromisso forte quando o assunto é diversidade e inclusão: em 2023, 80% das contratações da Marriott incluíram mulheres e minorias, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão. “A diversidade do nosso time cria um ambiente de trabalho mais enriquecedor e inovador, além de fortalecer a cultura organizacional e de contribuir para o sucesso da empresa”, afirma.

Além disso, a empresa oferece programas de liderança dedicados ao crescimento feminino, alinhando-se com práticas que visam não apenas o sucesso individual, mas o fortalecimento coletivo.

O desenvolvimento e o bem-estar como prioridade

Para ajudar no desenvolvimento dos funcionários, o Gaylord Palms oferece diversos programas, como o Elevate e o Star Trainer, que ajudam funcionários a crescer em suas carreiras com suporte de mentores.

“O programa Elevate inclui eventos como o ELEVATE Expo, que é realizado dentro do resort e que proporciona conferências e exposições relevantes para o setor”, diz Cayaban.

Já o Star Trainer é reconhecido por promover uma cultura organizacional positiva, onde os funcionários são tratados como "estrelas". “Os nossos funcionários também recebem treinamentos internos para que possam brilhar ainda mais em suas funções”.

O bem-estar físico, mental e financeiro também é promovido por meio de plataformas como o Take Care, que inclui desde assistência psicológica gratuita até recursos financeiros para emergências, além de uma academia interna que os funcionários podem usar diariamente.

Valorizando momentos e funcionários como únicos

A celebração de conquistas e os “momentos UAU” fazem parte do dia a dia, onde STARS são reconhecidos com prêmios como o Value Awards, que recompensa atitudes valiosas com troféus e incentivos financeiros. A empresa também promove eventos especiais, como festas temáticas anuais, com direito a tapete vermelho, e o benefício de passar uma semana com suas famílias para experiências exclusivas no resort.

“A filosofia deste resort vai além da hospitalidade de primeira classe. É um modelo de como empresas podem equilibrar tradição e inovação, sempre priorizando o ser humano por trás do atendimento, afinal, como dizia o fundador, quando cuidamos bem dos funcionários, eles cuidarão bem dos clientes”, afirma Cayaban.

A Marriott International possui um portfólio diversificado de marcas e propriedades, entre elas o Gaylord Palms Resort & Convention Center, inaugurado em 2 de fevereiro de 2002 em Kissimmee, Flórida. O resort possui 1.718 quartos e suítes, além de 500.000 pés quadrados de espaço para reuniões. Em 2021, passou por uma expansão significativa de 158 milhões de dólares, adicionando mais de 100.000 pés quadrados de espaço para convenções. Em 2023, o resort registrou uma receita anual de aproximadamente 23,71 bilhões de dólares, representando um aumento de 14,15% em relação ao ano anterior.