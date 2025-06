Orlando em crise? Universal segue caminho da Disney World e antecipa fechamento de atração clássica

A Universal anunciou que vai antecipar o fechamento da montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit, atração do parque Universal Studios Florida, em Orlando.

Anteriormente, o brinquedo seria desativado em setembro, mas a direção do parque mudou os planos e remarcou o fechamento permanente para agosto de 2025.

A montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit, inaugurada em 2009, encerrará suas atividades permanentemente em agosto de 2025. Portanto, aqueles que desejam vivenciar essa atração icônica precisam se apressar.

A atração oferece uma experiência única para quem busca emoção, inovação tecnológica, música e personalização, sendo uma das principais atrações dos parques de Orlando.

Como é a montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit?

Uma visão geral da montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit (Julio Aguilar/Getty Images)

A Hollywood Rip Ride Rockit é uma das atrações mais emblemáticas e radicais do Universal Studios Florida, em Orlando. Esta montanha-russa se destaca não apenas pela adrenalina, mas também pelos elementos tecnológicos e musicais que tornam a experiência única.

Assim que você se acomoda no carrinho e coloca o cinto de segurança, uma tela sensível ao toque surge, permitindo que o visitante escolha a música que irá acompanhá-lo durante todo o percurso. As opções incluem uma ampla gama de estilos, como rock clássico, pop, hip-hop, eletrônica e country. Existe até uma playlist secreta, acessível por códigos, com músicas exclusivas para quem deseja personalizar ainda mais o passeio.

O início da montanha-russa é impactante: uma subida reta em um ângulo de 90 graus, levando os visitantes a uma altura de aproximadamente 51 metros. Essa subida vertical é um dos momentos mais tensos e emocionantes da experiência.

Depois de alcançar o topo, o trajeto segue com uma descida vertiginosa, curvas, manobras e um looping inovador que dá a sensação de que você está de cabeça para baixo, mas sem realmente inverter o carrinho. A velocidade máxima atinge 104 km/h, e o percurso se estende por cerca de 1,1 km.

Ao longo do trajeto, câmeras capturam suas reações, e no final é possível assistir ao vídeo personalizado do seu passeio, podendo até comprá-lo, como se você fosse a estrela de um videoclipe.

A Hollywood Rip Ride Rockit é famosa por proporcionar uma explosão de adrenalina, com manobras batizadas com nomes inspirados no universo musical, como "Clave de Sol" e "Crowd Surfer", além de curvas fechadas, quedas intensas e muita velocidade.

Queda na receita

No primeiro trimestre de 2025, a receita dos parques temáticos da Universal sofreu queda de 5,2%, totalizando US$ 1,87 bilhão.

Apesar desse recuo, a controladora Comcast apresentou resultados financeiros robustos, com receita total de US$ 29,8 bilhões e lucro líquido ajustado de US$ 4,13 bilhões no mesmo período. O fluxo de caixa livre da empresa alcançou US$ 5,42 bilhões, e o Ebitda ajustado consolidado registrou um aumento de quase 2%, atingindo US$ 9,5 bilhões.

Mudanças na Disney

Em 2025, o parque Magic Kingdom, da Disney World, iniciará uma de suas maiores transformações, com o objetivo de manter o parque atrativo para novas gerações. O fechamento de atrações clássicas, como o Liberty Square Riverboat e Tom Sawyer Island, foi confirmado pela direção do parque recentemente.

Ao longo dos anos, algumas atrações se tornaram símbolos da tradição do parque, como o Liberty Square Riverboat, Tom Sawyer Island e a área Rivers of America. Esses espaços preservam o conceito de Walt Disney de criar ambientes que contam histórias e convidam à reflexão, indo além do simples entretenimento, informou o site Fox Businness.