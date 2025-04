Avião pega fogo no Aeroporto de Orlando, nos EUA, e passageiros precisam desembarcar às pressas

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que um avião da Delta Air Lines pega fogo na pista do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, na segunda-feira, 22. O incidente levou à evacuação de emergência dos 200 passageiros, 10 comissários de bordo e dois pilotos a bordo do voo 1213.

O avião, que tinha como destino a cidade de Atlanta, sofreu uma falha no motor enquanto ainda estava no pátio, antes da decolagem a partir do Terminal B, conforme comunicado do MCO.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), os passageiros precisaram evacuar a aeronave utilizando os escorregadores de emergência.

Equipes de resgate e combate a incêndio intervieram rapidamente e conseguiram apagar o fogo.