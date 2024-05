A edição deste ano do Met Gala, uma das principais cerimônias do mundo da moda, acontecerá nesta segunda-feira, 6, em Nova York, nos Estados Unidos. Todos os anos, celebridades e estilistas se reunem no icônico tapete vermelho do The Metropolitan Museum of Art (MET), exibindo figurinos únicos que influenciarão as tendências ao redor do mundo.

O evento beneficente é organizado para arrecadar fundos para o Costume Institute do próprio museu, que também abriga uma coleção de mais de 30 mil objetos que narram a história da moda ao longo dos séculos.

A nova exposição define a temática para os trajes usados no Met Gala, com os convidados sendo incentivados a escolher roupas que estejam em sintonia com a narrativa e os elementos da exposição. Isso torna o evento não apenas uma celebração da moda, mas também uma oportunidade para os convidados expressarem sua criatividade e interpretação do tema em seus figurinos.

Qual é o tema do Met Gala 2024 ?

Neste ano, o Met comemora a inauguração da exposição "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Belas Adormecidas: O Despertar da Moda), que destaca relação entre a moda e a natureza, por meio de conceitos de renascimento e renovação.

Com essa porposta, o dress code para os convidados será "The Garden of Time" (O Jardim do Tempo), inspirado em um conto homônimo do escritor J.G. Ballard, publicado em 1962. A história se passa em um jardim de flores translúcidas que têm o poder de manipular o tempo.

Quem são os anfitriões deste ano ?

Em 2024, os cantores Bad Bunny e Jennifer Lopez, a atriz Zendaya e o ator Chris Hemsworth se juntam à editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, como os anfitriões do Met. Eles serão responsáveis por "liderar" o evento.

Por tradição, os organizadores do evento selecionam um grupo de anfitriões a cada ano, formado por personalidades em destaque no momento e que tenham alguma relação com a história do Met Gala. Esses anfitriões desempenham um papel importante na condução e no destaque do evento, agregando sua influência e estilo à celebração da moda.

Brasileiros no Met Gala

Neste ano, Anitta, que já marcou presença em três edições do Met Gala, anunciou que não participará do evento de 2024.

Figuras como Gisele Bündchen, Sônia Braga e Adriana Lima já desfilaram pelo tapete vermelho do evento.

Onde assistir ao vivo o Met Gala 2024 ?

Pelo quarto ano consecutivo, o evento será transmitido ao vivo pela Vogue dos Estados Unidos, por meio de seu site e plataformas digitais como TikTok e YouTube. A cobertura também estará disponível na Vogue Brasil. Além disso, o canal de TV paga E! Entertainment realizará a cobertura das celebridades.

Tanto na Vogue quanto no E!, a transmissão terá início às 19h (horário de Brasília), com a apresentação das atrizes Gwendoline Christie e La La Anthony, da modelo Ashley Graham e da influenciadora digital Emma Chamberlain.