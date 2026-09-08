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Qual é o próximo feriado nacional? Veja as folgas que restam em 2026

Calendário ainda tem cinco feriados nacionais, incluindo quatro datas que podem formar fins de semana prolongados

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (upklyak/Freepik)

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (upklyak/Freepik)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07h07.

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Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira, 7, o calendário de 2026 ainda reserva cinco feriados nacionais. O próximo será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Neste ano, 12 de outubro cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado em todo o país. Na mesma data, também é comemorado o Dia das Crianças.

Depois, haverá outros quatro feriados nacionais entre novembro e dezembro. Três deles cairão em uma segunda ou sexta-feira, enquanto a Proclamação da República será celebrada em um domingo.

Qual é o próximo feriado nacional de 2026?

O próximo feriado nacional será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, uma segunda-feira. Setembro não terá mais feriados nacionais.

Veja os feriados nacionais que ainda restam em 2026:

  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados;
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Quais feriados ainda vão formar feriadão em 2026?

Quatro dos cinco próximos feriados nacionais poderão proporcionar fins de semana prolongados para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Além de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, o feriado de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, serão celebrados em uma sexta-feira.

A única exceção será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Como a data cairá em um domingo, o feriado não alterará a rotina da maioria dos trabalhadores.

Quais são os próximos pontos facultativos de 2026?

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 ainda prevê três pontos facultativos para os órgãos e servidores públicos federais:

  • 28 de outubro, quarta-feira: Dia do Servidor Público federal;
  • 24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;
  • 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano-Novo, após as 13 horas.

Onde é feriado em 8 de setembro?

Apesar de não ser um feriado nacional, esta terça-feira, 8, será feriado em alguns estados e municípios:

  • Tocantins: Dia de Nossa Senhora da Natividade;
  • Vitória (ES): Dia de Nossa Senhora da Vitória e aniversário da cidade;
  • São Luís (MA): Dia de Nossa Senhora da Natividade e aniversário da cidade;
  • Curitiba (PR): Dia de Nossa Senhora da Luz.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, como regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país. Há exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar.

O ponto facultativo, por sua vez, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A medida não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem suas atividades. Cada administração ou empregador pode decidir se mantém o expediente.

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