Qual é o próximo feriado nacional? Veja as folgas que restam em 2026

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (upklyak/Freepik)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07h07.
Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira, 7, o calendário de 2026 ainda reserva cinco feriados nacionais. O próximo será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
Neste ano, 12 de outubro cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado em todo o país. Na mesma data, também é comemorado o Dia das Crianças.
Depois, haverá outros quatro feriados nacionais entre novembro e dezembro. Três deles cairão em uma segunda ou sexta-feira, enquanto a Proclamação da República será celebrada em um domingo.
O próximo feriado nacional será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, uma segunda-feira. Setembro não terá mais feriados nacionais.
Veja os feriados nacionais que ainda restam em 2026:
Quatro dos cinco próximos feriados nacionais poderão proporcionar fins de semana prolongados para quem não trabalha aos sábados e domingos.
Além de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, o feriado de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira.
O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, serão celebrados em uma sexta-feira.
A única exceção será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Como a data cairá em um domingo, o feriado não alterará a rotina da maioria dos trabalhadores.
Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 ainda prevê três pontos facultativos para os órgãos e servidores públicos federais:
Apesar de não ser um feriado nacional, esta terça-feira, 8, será feriado em alguns estados e municípios:
O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, como regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país. Há exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar.
O ponto facultativo, por sua vez, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A medida não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem suas atividades. Cada administração ou empregador pode decidir se mantém o expediente.