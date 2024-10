Dia das Crianças: 12 de outubro é feriado nacional ou ponto facultativo?

Neste sábado, 12 de outubro, os brasileiros celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do país, de acordo com as tradições da Igreja Católica.

Todos os anos, o Governo Federal publica no Diário Oficial da União (DOU) a lista de feriados válidos em todo o território nacional. O feriado dedicado a Nossa Senhora Aparecida foi oficializado em junho de 1980, após sua aprovação pelo Congresso e sanção do então presidente João Figueiredo.

Uma tradição que caracteriza a data é a peregrinação de romeiros ao Santuário Nacional de Aparecida, localizado no interior de São Paulo, onde os devotos expressam sua gratidão e fazem novos pedidos à Padroeira.

Além desta celebração, o Dia das Crianças também é celebrado em 12 de outubro. Embora seja uma data amplamente comemorada, não tem caráter oficial como o feriado religioso. No entanto, nesta ocasião, as famílias se reúnem para comemorar a vida de seus filhos. Além de festas domésticas, é muito comum a entrega de presentes aos pequenos.

Quais são os próximos feriados de 2024?

2 de novembro: Finados

15 de novembro: Proclamação da República

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal