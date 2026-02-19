Pop

Feriados 2026: saiba quais folgas ainda acontecem no ano

Veja as datas oficiais de feriados nacionais e organize sua agenda e viagens

Feriados: Saiba quando serão os próximos dias de descanso no país (Creative Commons/Creative Commons)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h44.

O ano de 2026 ainda reserva uma série de feriados e pontos facultativos para quem deseja planejar viagens, descansar ou curtir a família. Mesmo com o fim do Carnaval, ainda há datas estratégicas que podem render fins de semana prolongados e até a possibilidade de emendar dias de trabalho.

Alguns feriados nacionais cairão próximos ao fim de semana e, para quem trabalha em regime tradicional, essas datas representam oportunidades de reorganizar compromissos e aproveitar períodos de descanso mais longos sem precisar recorrer às férias.

Veja em quais datas os feriados vão cair:

Feriadões de 2026 

O próximo feriado é o da Sexta-Feira Santa, em 3 de abril. Depois, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que também cairá numa sexta-feira, também é considerado feriado nacional.

No mês de junho, no dia 4, ocorre o Corpus Christi, que normalmente é ponto facultativo no calendário oficial e pode render uma pausa no meio da semana.

O feriado de Tiradentes, 21 de abril, vai cair numa terça-feira. A depender do local de trabalho, pode ser possível emendar a segunda-feira.

Em setembro, o Dia da Independência do Brasil, no dia 7, chega numa segunda-feira, oferecendo potencial para folga prolongada sem que seja necessário emendar dias de trabalho.

Outubro traz o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, também numa segunda-feira, abrindo outra oportunidade de descanso estendido no início do mês.

O mês de novembro tem alguns dias importantes. No dia, o Dia de Finados, será numa segunda-feira em 2026. No dia 15 está a Proclamação da República, em um domingo. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no 20 de novembro, cairá numa sexta-feira, criando mais um fim de semana longo para muitos trabalhadores.

Por fim, o Natal em 25 de dezembro será numa sexta-feira, deixando o fim de ano com mais um feriado prolongado.

