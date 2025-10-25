Pop

Qual é o lineup secreto do No Lineup Festival da Heineken?

15 artistas, mantidos em segredo até os horários de apresentação, se apresentaram no primeiro festival proprietário da Heineken no Brasil; confira a lista completa

No Lineup: festival atiçou a curiosidade de fãs de música e acontece entre sábado e domingo (Mariana Smania / Heineken/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 21h16.

O festival com proposta de lineup secreto da Heineken atiçou a curiosidade dos fãs de música. Realizado em São Paulo no sábado, 25, e domingo, 26, os ingressos gratuitos se esgotaram rapidamente e internautas correram para tentar adivinhar quais seriam os nomes a se apresentar na Fábrica de Impressões, na Barra Funda.

'Espiadinha' dos curadores

Às vésperas do evento, os curadores do festival, Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, listaram quatro dicas sobre artistas que farão parte do evento. Previamente, eles haviam apenas dito que o lineup secreto buscava:

  • "A voz que quebrou barreiras. Rainha do soul que inspirou grandes artistas e toda uma geração a cantar sem pedir presença."
  • "Ela já assinou beats que marcaram álbuns de duas cantoras da atualidade, e agora leva o caos para o palco."
  • "A voz que fundou a maior revolução do rap brasileiro chega cercada por rimas que mantêm o legado."
  • "Direto do Brooklyn a banda que mistura post-punk, eletrônico e soul para reinventar o indie moderno."

Internautas têm tentado desvendar a charada. Alguns sugeriram nomes como Sade, Arca e LCD Soundsystem. A curiosidade foi sanada durante o festival, que foi vai até as 3h e atraiu um público rotativo de 3 mil pessoas. Confira abaixo a lista completa de quem se apresentou no No Lineup Festival.

Apresentações

DJ Nuven abriu o festival no palco Pulse. Nuven é o projeto eletrônico de Gustavo Teixeira, músico e produtor de São Paulo. Seu som combina distorções e ritmos eletrônicos.

O rapper brasileiro Don L se apresentou logo depois no Pulse Stage. Conhecido por misturar seu flow politicamente engajado com influências da MPB e hip hop internacional, ele trouxe durante à tarde clássicos da sua discografia, considerada uma das mais influentes do rap nacional atualmente.

A seguir, a norte-americana Soccer Mommy e os paulistanos Pelados iniciaram a sequência indie no festival. A melancolia expressa em melodias doces de Soccer Mommy embalou o público no Echo Stage.

A cantora e compositora faz parte da nova cena de indie pop melancólico feminino, acompanhada por nomes como Phoebe Bridgers e Mitski. Já os Pelados trouxeram seu pop alternativo recheado com humor ácido ao Noise Stage.

TV On The Radio veio a seguir, mantendo a sonoridade indie no palco Pulse. Os curadores fizeram alusão à participação deles no festival, como a banda do Brooklyn "que mistura post-punk, eletrônico e soul para reinventar o indie moderno". A banda surgiu em 2001, época em que seus conterrâneos The Strokes lançaram seu primeiro álbum e levaram o indie rock de Nova York para o resto do mundo.

A sequência de indie foi finalizada pelo Panic Shack, banda britânica que se apresentou no palco Echo. O grupo nasceu em 2018 no País de Gales e é representante da forte da atual onda do pós-punk britânico e conta com Sarah Harvey, Meg Fretwell, Romi Lawrence e Emily Smith, acompanhadas por Nick Doherty-Williams na bateria.

Thalin foi o segundo artista a se apresentar no palco Noise. Seu som é marcado por batidas que mesclam elementos tradicionais do rap e eletrônica moderna. Em apresentação solo no festival, ele também faz parte do coletivo que criou o muito elogiado projeto Maria Esmeralda.

Tierra Whack subiu no palco Pulse logo depois. A artista americana de hip hop é figurinha carimbada na cena musical. Tierra possui colaborações com nomes como Beyoncé, Melanie Martinez, Lil Yachty, Tyler, The Creator, Alicia Keys e outros.

*Matéria em atualização

