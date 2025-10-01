Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Conheça a cafeteria que conquistou Rosalia com uma campanha de marketing sem gastar R$ 1,00

Café Cortado, em Paris, fazia posts virais contando os dias que passavam sem a presença da cantora espanhola, até o 371º

O Café Cortado esperava Rosalia há 371 dias (Danny Moloshok/Reuters)

O Café Cortado esperava Rosalia há 371 dias (Danny Moloshok/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19h19.

Uma cafeteria de espanhóis em Paris estava há 371 dias esperando a visita de Rosalia. Em posts virais do Instagram, o Café Cortado contava: "Dia Nº ... esperando a Rosalia no Cortado". Finalmente, a cantora foi lá nesta segunda-feira, 29.

View this post on Instagram

A post shared by Cortado (@cortado.paris)

O que começou como uma piada interna da equipe se tornou uma campanha de marketing orgânico, com gasto praticamente nulo. Os clientes da cafeteria e internautas em geral entraram na brincadeira, pedindo à cantora de Saoko para visitar o Cortado.

Café Cortado

No número 31 da rue Charlot, a aparição tanto esperada de Rosalia gerou rebuliço entre clientes, funcionários e transeuntes.

Os posts nas redes do Cortado foram vários, um deles conquistou 14 mil curtidas e 460 comentários.

Em sua visita, Rosalia pediu um café com leite de aveia para recarregar as energias após marcar presença em um desfile na capital francesa. No vídeo, ela toma um gole e mostra que gostou muito da bebida.

Uma campanha de marketing gratuita, mas efetiva

Além do aspecto cômico da campanha e da admiração genuína dos fundadores do Cortado pela estrela, a Rosalia e o branding do café são complementares. Com identidade visual mediterrânea contemporânea e forte presença da identidade cultural espanhola, a cafeteria se destaca em Paris.

O Cortado também tem um restaurante, chamado de Cantina. Seu cardápio conta com clássicos ibéricos como sardinhas, ajo blanco, tapas variados e tortillas. Para acompanhar, a carta de vinhos da casa é inteira espanhola.

Acompanhe tudo sobre:EspanhaFrançaCafeteriasReceitas culinárias

Mais de Pop

Lollapalooza Brasil 2026 revela calendário dos shows, com Chappel Roan, Sabrina Carpenter e Doechii

Mininovelas no Kwai e social commerce chinês despontam na Creator Economy do Brasil

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 1º

Atriz gerada por IA recebe críticas do sindicato de atores de Hollywood

Mais na Exame

Invest

Preço do ouro atinge novos recordes e impacta mercado de joias na China

Mundo

Relatórios internacionais destacam papel da China na promoção da paz e desenvolvimento sustentável

Esfera Brasil

Tributação de LCI e LCA avança no Congresso e pode redesenhar mercado de renda fixa

Apresentado por PLANO&PLANO

Plano&Plano se destaca em Imobiliário e Construção Civil no ranking da EXAME