Conheça a cafeteria que conquistou Rosalia com uma campanha de marketing sem gastar R$ 1,00

Uma cafeteria de espanhóis em Paris estava há 371 dias esperando a visita de Rosalia. Em posts virais do Instagram, o Café Cortado contava: "Dia Nº ... esperando a Rosalia no Cortado". Finalmente, a cantora foi lá nesta segunda-feira, 29.

View this post on Instagram A post shared by Cortado (@cortado.paris)

O que começou como uma piada interna da equipe se tornou uma campanha de marketing orgânico, com gasto praticamente nulo. Os clientes da cafeteria e internautas em geral entraram na brincadeira, pedindo à cantora de Saoko para visitar o Cortado.

Café Cortado

No número 31 da rue Charlot, a aparição tanto esperada de Rosalia gerou rebuliço entre clientes, funcionários e transeuntes.

Os posts nas redes do Cortado foram vários, um deles conquistou 14 mil curtidas e 460 comentários.

View this post on Instagram A post shared by Rosalía Valencia (@rosaliaxmoto)

Em sua visita, Rosalia pediu um café com leite de aveia para recarregar as energias após marcar presença em um desfile na capital francesa. No vídeo, ela toma um gole e mostra que gostou muito da bebida.

Uma campanha de marketing gratuita, mas efetiva

Além do aspecto cômico da campanha e da admiração genuína dos fundadores do Cortado pela estrela, a Rosalia e o branding do café são complementares. Com identidade visual mediterrânea contemporânea e forte presença da identidade cultural espanhola, a cafeteria se destaca em Paris.

O Cortado também tem um restaurante, chamado de Cantina. Seu cardápio conta com clássicos ibéricos como sardinhas, ajo blanco, tapas variados e tortillas. Para acompanhar, a carta de vinhos da casa é inteira espanhola.