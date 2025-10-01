Conheça a cafeteria que conquistou Rosalia com uma campanha de marketing sem gastar R$ 1,00

O Café Cortado esperava Rosalia há 371 dias (Danny Moloshok/Reuters)
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19h19.
Uma cafeteria de espanhóis em Paris estava há 371 dias esperando a visita de Rosalia. Em posts virais do Instagram, o Café Cortado contava: "Dia Nº ... esperando a Rosalia no Cortado". Finalmente, a cantora foi lá nesta segunda-feira, 29.
O que começou como uma piada interna da equipe se tornou uma campanha de marketing orgânico, com gasto praticamente nulo. Os clientes da cafeteria e internautas em geral entraram na brincadeira, pedindo à cantora de Saoko para visitar o Cortado.
No número 31 da rue Charlot, a aparição tanto esperada de Rosalia gerou rebuliço entre clientes, funcionários e transeuntes.
Os posts nas redes do Cortado foram vários, um deles conquistou 14 mil curtidas e 460 comentários.
Em sua visita, Rosalia pediu um café com leite de aveia para recarregar as energias após marcar presença em um desfile na capital francesa. No vídeo, ela toma um gole e mostra que gostou muito da bebida.
Além do aspecto cômico da campanha e da admiração genuína dos fundadores do Cortado pela estrela, a Rosalia e o branding do café são complementares. Com identidade visual mediterrânea contemporânea e forte presença da identidade cultural espanhola, a cafeteria se destaca em Paris.
O Cortado também tem um restaurante, chamado de Cantina. Seu cardápio conta com clássicos ibéricos como sardinhas, ajo blanco, tapas variados e tortillas. Para acompanhar, a carta de vinhos da casa é inteira espanhola.