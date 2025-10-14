Heineken fará festival gratuito com lineup secreto no dia 25

A Heineken anunciou nesta terça-feira, 14, a primeira edição do seu festival proprietário, o Heineken No Lineup Festival. O evento contará com 12 horas de atrações em três palcos e ocorrerá no dia 25 de outubro na Fábrica de Impressões, na Barra Funda, em São Paulo.

Serão 15 apresentações artistas nacionais e internacionais, que não serão revelados até o momento das apresentações. O No Lineup Festival começará às 15h e terminará às 03h.

O investimento para a iniciativa não foi revelado. Porém, o objetivo da Heineken é colocar a marca como um agente cultural e "provocar outras marcas a também incentivarem a cultura. As iniciativas proprietárias são nossa oportunidade de tangibilizar a marca para o público", disse Guilherme Bailão, diretor de Brand Experience e Sponsorship da Heineken, em coletiva realizada.

A disponibilidade de ingressos é limitada, mas eles podem ser adquiridos gratuitamente a partir desta quinta-feira, 16, às 13 no Hei App, aplicativo próprio da Heineken.

Line Up Secreto

O line-up do festival é secreto. "Não tem lineup de propósito, pois queremos pessoas curiosas", diz Cecília Bottai, VP de Marketing da Heineken. Além do objetivo de expandir o paladar musical do público, a proposta de não ter um lineup é também uma resposta às tendências da indústria da música.

Bailão explica essa ideia: "cada vez mais a gente vê uma corrida enorme por grandes headliners, uma dificuldade em fechar a conta. A disputa por headliners pode até ser chamada de crise hoje. A nossa proposta é outra, não queremos entrar nesse ciclo vicioso."

Os 15 artistas que se apresentarão foram escolhidos pelos curadores Felipe Hirsch e Lucio Ribeiro.

"O lineup acabou por contemplar todos os gêneros, de rap a indie, com música brasileira. Temos também artistas em todas as fases de carreira, desde nomes já consagrados, até mesmo clássicos, até pessoas novas na cena", diz Lucio.

Outra dica dada pela curadoria é uma forte presença da cena musical paulistana. “O casting traduz muito o momento atual de São Paulo. Nesse festival a gente vai ouvir a música dessa cidade."

Infraestrutura

A Heineken selecionou a Barra Funda para realizar o No Lineup. Com capacidade de 3 a 5 mil pessoas, a montagem do festival vai contar com 3 palcos e 12 horas de shows. Em uma praça central, pensada na socialização, as apresentações serão reveladas para o público antes dos artistas se apresentarem.

Desde o primeiro horário, grandes nomes se apresentarão de forma surpresa

O local contará com Beer Walls e bares espalhados, além da presença de Guarita, Holy Burger e Pizza Crek como opções de alimentação.

Objetivo da marca

Parte da plataforma Green Your City da Heineken, o No Lineup tem como motor o incentivo à socialização."A gente vive uma epidemia da solidão no mundo, a Heineken acredita na socialização como remédio para essa solidão", diz Cecília Blottai.

Com público menor, a aposta da Heineken é a relevância cultural.

A divulgação será feita por meio do marketing digital e orgânico, com o uso de comunidades e personalidades relevantes na cena musical. A parceria com a Deezer também é parte da estratégia.

"A grande estratégia de divulgação dos festivais é o lineup. No nosso, não vai existir isso. Vamos trabalhar para que o pós seja maior que o pré", diz Bailão.

Ingressos

O acesso ao evento será via ingresso gerado por QR Code. Para garantir o seu, basta baixar o aplicativo Hei. Após o download, é necessário fazer um rápido cadastro. Em seguida, é só acessar o banner do No Line Up Festival dentro do app e selecionar a quantidade de ingressos desejada (limitada a dois por pessoa).

Os ingressos ficam disponíveis automaticamente no aplicativo. O resgate será liberado nesta quinta-feira, 16, a partir das 13h. Atenção: os ingressos são limitados.

Acesso permitido para maiores de 18 anos