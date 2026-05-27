Inep abre vagas para certificadores do Enem, com salário de até R$ 864 por dia; veja como participar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, grupo responsável por acompanhar a aplicação do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.

Os profissionais selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor sobe para R$ 864.

Qual é o prazo para as inscrições?

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. A atuação dos certificadores envolve fiscalização presencial dos procedimentos de segurança e logística dos exames aplicados pelo Inep.

Quem pode participar?

Podem participar servidores públicos do Poder Executivo Federal em exercício e docentes concursados das redes estaduais e municipais que estejam em atividade na docência em 2026. Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem integrar a rede.

Quais são os requisitos?

Entre os requisitos mínimos estão:

ensino médio completo;

acesso à internet e posse de smartphone ou tablet com sistema Android 5.1 ou superior, ou iOS 10 ou superior;

O participante também precisará concluir a capacitação on-line com aproveitamento mínimo de 70%.

O Inep também exige que:

o candidato não esteja inscrito nos exames em que pretende atuar, nem tenha cônjuge ou parentes de até terceiro grau inscritos nas provas;

Não possuir vínculo com etapas de impressão, logística, distribuição ou correção dos exames em 2026.

Como fazer a inscrição?

A inscrição deve ser feita no sistema da Rede Nacional de Certificadores, mediante preenchimento de CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos.

Quem ainda não possui cadastro precisa criar conta no portal Gov.br.

Veja as funções de um certificador

Os profissionais selecionados terão a função de acompanhar presencialmente a aplicação dos exames. Entre as atribuições estão:

verificação da integridade dos malotes de prova;

fiscalização da equipe de aplicação;

conferência dos horários de abertura;

fechamento dos portões e acompanhamento da devolução dos materiais aos Correios.

Também caberá ao certificador registrar informações sobre salas extras, substituições de equipe e número de ausentes. A jornada de trabalho prevista vai das 8h às 20h, no horário de Brasília.

A capacitação ocorrerá em plataforma virtual divulgada posteriormente pelo Inep. A aprovação no treinamento exige desempenho mínimo de 70%.

Qual é o pagamento?

O pagamento será de R$ 510 por dia em demandas regulares, equivalente a R$ 42,50 por hora. Nas situações classificadas como excepcionais, com deslocamento acima de 150 quilômetros, a remuneração diária será de R$ 864. O Inep informou que não haverá reembolso para despesas com alimentação, transporte ou hospedagem.

Confira o cronograma de 2026

O cronograma da seleção prevê:

Divulgação das inscrições confirmadas em 6 de julho de 2026;

O período para recursos ficará aberto entre 7 e 12 de julho;

A convocação para a capacitação ocorrerá em 27 de julho.

As aplicações previstas para 2026 serão realizadas nas seguintes datas: