Inep abre vagas para certificadores do Enem, com salário de até R$ 864 por dia; veja como participar

Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h15.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, grupo responsável por acompanhar a aplicação do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.
Os profissionais selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor sobe para R$ 864.
As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. A atuação dos certificadores envolve fiscalização presencial dos procedimentos de segurança e logística dos exames aplicados pelo Inep.
Podem participar servidores públicos do Poder Executivo Federal em exercício e docentes concursados das redes estaduais e municipais que estejam em atividade na docência em 2026. Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem integrar a rede.
Entre os requisitos mínimos estão:
O Inep também exige que:
A inscrição deve ser feita no sistema da Rede Nacional de Certificadores, mediante preenchimento de CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos.
Quem ainda não possui cadastro precisa criar conta no portal Gov.br.
Os profissionais selecionados terão a função de acompanhar presencialmente a aplicação dos exames. Entre as atribuições estão:
Também caberá ao certificador registrar informações sobre salas extras, substituições de equipe e número de ausentes. A jornada de trabalho prevista vai das 8h às 20h, no horário de Brasília.
A capacitação ocorrerá em plataforma virtual divulgada posteriormente pelo Inep. A aprovação no treinamento exige desempenho mínimo de 70%.
O pagamento será de R$ 510 por dia em demandas regulares, equivalente a R$ 42,50 por hora. Nas situações classificadas como excepcionais, com deslocamento acima de 150 quilômetros, a remuneração diária será de R$ 864. O Inep informou que não haverá reembolso para despesas com alimentação, transporte ou hospedagem.
O cronograma da seleção prevê:
As aplicações previstas para 2026 serão realizadas nas seguintes datas: