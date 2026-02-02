Qual filme vai ser exibido na Sessão da Tarde desta segunda-feira?

Nesta segunda-feira, 2, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme de aventura “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” (2008), segundo a programação divulgada pelo Gshow.

A trama se passa durante a Guerra Fria e acompanha Indiana Jones em mais uma missão perigosa. Ao lado do jovem Mutt, o arqueólogo parte em busca da misteriosa Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor.

No entanto, eles logo percebem que não estão sozinhos: soviéticos liderados pela cruel Irina Spalko também querem a relíquia e pretendem usá-la para dominar o mundo.

Misturando ação, mistério e elementos históricos, o filme traz uma nova aventura do personagem clássico vivido por Harrison Ford. Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.