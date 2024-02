Carnaval 2024: Qual é a escola de samba mais popular da Sapucaí? Pesquisa revela

Uma levantamento divulgado neste sábado, 10, revela que a Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela estão na liderança do ranking de preferência popular entre as escolas de samba do Rio de Janeiro.

De acordo com o estudo da Atlas Intel, em relação ao Carnaval de 2024, 54,4% dos residentes da cidade maravilhosa afirmam ter uma escola de samba do coração. Dentre estes, 21,2% mencionaram a Mocidade, em um empate técnico com os admiradores da Portela, que representam 21,1%.

Durante o desenvolvimento da pesquisa, o instituto questionou os entrevistados se já ouviram algum samba-enredo do Carnaval de 2024. Mais uma vez, a Mocidade lidera a lista, com 44,4%, seguida pela Mangueira, com 42,9%. Nesse aspecto, a Portela fica em quarto lugar, com 36,5%.

A pesquisa da Atlas Intel entrevistou 2.101 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, no período de 3 a 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

Veja o ranking a seguir:

1º Mocidade Independente de Padre Miguel - 21,2%

2º Portela - 21,1%

3º Beija-Flor de Nilópolis - 13,9%

4º Estação Primeira de Mangueira - 11,4%

5º Acadêmicos do Salgueiro - 7,3%

6º Imperatriz Leopoldinense - 5,6%%

7º Unidos de Vila Isabel - 3,8%

8º União da Ilha do Governador - 3,7%

9º Acadêmicos da Grande Rio - 3,3%

10º Unidos da Tijuca - 2,6%

11º Império Serrano - 2,1%

12º Unidos do Viradouro - 2%

Outras - 1,9%

Quando começam os desfiles das escolas do Rio de Janeiro?

Neste ano, a passarela da Sapucaí do Rio de Janeiro vai receber as 12 escolas do Grupo Especial nos dias 11 e 12 de fevereiro

Qual é a ordem dos desfiles?

11 de fevereiro - domingo

Porto da Pedra - 22h

Beija-Flor - Entre 23h e 23h10

Salgueiro - Entre 0h e 0h20

Grande Rio - Entre 01h e 1h30

Unidos da Tijuca - Entre 02h e 02h40

Imperatriz - Entre 03h e 03h50

12 de fevereiro - segunda-feira

Mocidade - 22h

Portela - Entre 23h e 23h10

Vila Isabel - Entre 0h e 0h20

Mangueira - Entre 01h e 1h30

Paraíso do Tuiuti - Entre 02h e 02h40

Viradouro - Entre 03h e 03h50

Carnaval é feriado nacional?

O Carnaval de 2024 iniciará oficialmente no dia 13 de fevereiro, terça-feira. É considerado ponto facultativo no Brasil, conforme a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado, com exceção do estado do Rio de Janeiro, onde é feriado.