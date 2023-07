Quais salas de cinema têm Imax em São Paulo?

Com a estreia de "Oppenheimer", 12º filme da carreira do Christopher Nolan, a busca por salas de cinema do tipo Imax cresceu. Para além da qualidade para assistir à produção, os espectadores têm procurado mais por esse tipo de sala de cinema porque o próprio diretor o produziu para esse formato, em um rolo de filme que pesa incríveis 272 kg e tem 17,7 km de comprimento.

Em vídeo, Nolan apareceu mostrando o tamanho do filme em comparação a ele próprio. Entre os recordes de "Oppenheimer", incluindo os de bilheteria, o tamanho do filme para Imax também testou os limites da modalidade do cinema: o peso e o comprimento são os maiores que a sala Imax consegue suportar.

LEIA MAIS: Barbie vs. Oppenheimer: qual filme vale a pena o valor do ingresso?

Mas assistir ao filme em uma sala dessas na cidade de São Paulo pode ser uma tarefa mais difícil do que o esperado. Isso porque a capital paulista só possui três salas de cinema com a tecnologia, localizadas na zona sul, zona oeste e zona leste.

Onde tem sala Imax em São Paulo?

Na capital, há três shoppings que oferecem a tecnologia Imax. São eles:

E tem um bônus: uma das melhores salas Imax de cinema fica a 30 minutos da capital, na cidade de Cotia, no bairro Granja Vianna. Por lá, é possível assistir no Cineflix, cuja tela tem 13 m de altura e 21 m de largura, equivalente a um edifício de cinco andares.

Qual é a diferença entre Imax e sala comum de cinema?

Diferentemente das salas normais de cinema, a tecnologia Imax tem como objetivo maximizar os recursos audiovisuais de um filme. Assim, oferece maior qualidade de som, imagem e resolução. Em termos mais práticos, o formato da tela é maior e côncavo, as posições das cadeiras no cinema são pensadas para obter uma recepção de som melhor.

A tecnologia surgiu em 1960 e foi criada pela Imax Corporation, uma empresa de cinema canadense. Mas foi só em 1971 que o primeiro filme pensado para esse novo formato chegou às salas de cinema, chamado ‘North of Superior’.

No Brasil, as salas Imax começaram a fazer sucesso no início dos anos de 2010. A primeira sala foi justamente a do Shopping Bourbon, em São Paulo.

Por que precisa assistir 'Oppenheimer' no Imax?

Assistir ao filme em uma sala Imax é uma escolha do espectador, posto que é possível ver o longa-metragem em qualquer cinema ou tela. No entanto, a experiência na sala especial acaba sendo mais imersiva: o filme foi todo filmado com câmeras Imax, e tem uma mixagem de som e trilha sonora importantes para o enredo. Ou seja, uma qualidade de som superior pode causar uma experiência mais proveitosa.

Sobre o que fala o filme "Oppenheimer"?

"Oppenheimer" é o 12º filme de Christopher Nolan. Ele conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico conhecido como o 'pai da bomba atômica', responsável pela criação do Projeto Manhattan, que culminou na criação da explosão nuclear do mundo, detonada em 1945, no Novo México.

O longa é baseado na vida de "Oppenheimer", descrita na biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" (Oppenheimer: o triunfo e a tragédia do Prometheu americano), de Kai Bird e Martin Sherwin, publicada em 2006 e vencedora do Prêmio Pulitzer.

Quando estreia "Oppenheimer"?

O filme estreia no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros.

Quem está no elenco de "Oppenheimer"?

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.

Qual a classificação indicativa de "Oppenheimer"?

"Oppenheimer" recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos no Brasil.