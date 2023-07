Barbie vs. Oppenheimer: qual filme vale a pena o valor do ingresso?

Há tempos o cinema não vivia uma estreia dupla de dois dos filmes mais aguardados do ano, como foi com "Barbie" e "Oppenheimer". Na última quinta-feira, 20, ambos os filmes marcaram um lançamento que levou milhares de pessoas às salas de cinema — muitas delas, inclusive, para ver os dois longas, um seguido do outro —, fenômeno que o streaming, há tempos, vinha deixando mais raro.

A Exame já assistiu a "Barbie" e "Oppenheimer", leia a crítica aqui e aqui e saiba o que esperar da produção.

O problema é que, com o preço dos ingressos do cinema hoje, ver os dois filmes no mesmo dia, ou em um final de semana, pode ser uma tarefa um pouco amarga ao bolso. Isso porque, em média, um ingresso da modalidade inteira dos cinemas na cidade de São Paulo varia entre R$ 55 e R$ 70 — ou seja, para ver ambos os filmes, o valor é no mínimo de R$ 110 (sem incluir no valor o transporte até a sala de cinema, comida ou bebida durante as sessões).

No caso de "Oppenheimer", quem deseja assistir ao filme da forma como o diretor, Christopher Nolan, o imaginou, precisa investir um pouco mais em uma sala IMAX.

O ingresso de cinema anda caro

Com o valor do ingresso salgado, a possibilidade de assistir a somente um filmes aumenta, e escolher pode não ser exatamente uma tarefa simples. Tanto “Barbie” quanto “Oppenheimer” foram aclamados pela crítica, mesmo que possuam um enredo tão diferente um do outro. O filme da boneca alcançou aprovação de 90% no Rotten Tomatoes e 7,5/10 no IMDb, ao passo que a história do 'pai' da bomba atômica levou 94% e 8,8/10, respectivamente.

Além disso, há uma forte discussão de que as duas produções devem receber indicações ao Oscar de 2024, especialmente pela atuação de Margot Robbie e Ryan Gosling em "Barbie", a interpretação de Cilian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Daemon e Robert Downey Jr. em "Oppenheimer".

Mas se o orçamento estiver realmente curto, a EXAME POP te ajuda a escolher qual dos dois filmes vale a mais a pena o valor do ingresso. Confira:

Qual escolher: “Barbie” ou “Oppenheimer”?

Ainda que os dois filmes estejam bem avaliados pelo público, a escolha fica mais simples quando comparadas suas histórias e objetivos. Ambos são diametralmente opostos em gênero e enredo, posto que o filme da boneca foi classificado como comédia e a história do 'pai' da bomba atômica se enquadra como drama/suspense.

Quem deseja um filme mais "alto-astral" e quer se divertir no cinema vai ter em "Barbie" uma engraçada surpresa. Além do roteiro mais voltado para o humor, o longa traz uma crítica social importante e tem um desfecho muito espirituoso.

Já quem procura um filme mais reflexivo e denso, inspirado em eventos históricos, deve preferir "Oppenheimer". Além de detalhar a história por trás da criação da primeira bomba atômica, o roteiro de Nolan explora todo o contexto histórico do período da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, e traz atuações ímpares de um elenco de peso. Vale destacar, entretanto, que aqueles que desejam ter a experiência completa do filme devem optar por salas IMAX para assisti-lo.

Onde assistir 'Barbie'?

O filme ainda está nos cinemas e deve ficar em cartaz pelos próximos dois meses ou mais.

Quem está no elenco de 'Barbie'?

Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa.

Onde assistir 'Oppenheimer'?

O filme ainda está nos cinemas e deve ficar em cartaz pelos próximos dois meses ou mais. Em São Paulo, 'Oppenheimer' está em cartaz também nas salas de cinema IMAX dos shoppings JK Iguatemi (Cinépolis), Bourbon (Espaço Itaú de Cinema Pompeia) e Anália Franco (UCI Cinemas).

Quem está no elenco de 'Oppenheimer'?

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.