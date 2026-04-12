Cláusula de exclusividade: o que empresas precisam saber para evitar riscos

Por Talita Orsini, Beatriz Fonseca e Haissa Mazucato*

Em contratos comerciais de médio e longo prazo, é natural que apareça a discussão sobre exclusividade e não concorrência.

Empresas buscam proteger informações estratégicas, evitar conflitos de interesse e garantir que seus investimentos no parceiro realmente fortaleçam a relação, e não concorrentes diretos.

Essas cláusulas de exclusividade costumam funcionar como mecanismos de proteção comercial, blindando o negócio contra dispersão de esforços e garantindo foco na entrega.

Mas, quando estruturadas sem critérios claros, podem gerar exatamente o efeito contrário: riscos jurídicos, litígios e até questionamentos por autoridades concorrenciais.

A razoabilidade nas decisões judiciais

Para que esse tipo de cláusula funcione, ela precisa ser razoável, proporcional e conectada ao contexto econômico da parceria. Os tribunais brasileiros têm reforçado esse entendimento.

Em um caso envolvendo a Telefônica Brasil, por exemplo, o STJ validou uma cláusula que impedia o parceiro de atuar com concorrentes por seis meses após o fim do contrato.

O motivo da validação foi simples: havia justificativa econômica, limitação temporal e territorial e proteção de know-how. Ou seja, a restrição fazia sentido para o negócio. [1]

Proteção de ativos e informações sensíveis

Quando se observa a dinâmica comercial, fica claro por que a exclusividade e não concorrência é tão valorizada.

Imagine uma empresa que treina um distribuidor, compartilha informações sensíveis do negócio, abre seu portfólio e dedica tempo e equipe para estruturar aquele parceiro.

É natural exigir que, durante a vigência do contrato, ele não trabalhe com concorrentes diretos. O mesmo ocorre quando uma tecnologia é licenciada.

A expectativa é de que o parceiro foque no produto licenciado, sem promover soluções concorrentes que enfraqueçam o investimento inicial.

O perigo das cláusulas genéricas

O problema surge quando essas cláusulas de exclusividade são elaboradas de forma genérica, sem limites de prazo, região, escopo ou justificativa econômica.

Nesse cenário, o aumento da insegurança jurídica é iminente, seja por abusividade, seja por infração à ordem econômica e à livre iniciativa.

O direito concorrencial brasileiro aceita restrições quando necessárias para impedir práticas de concorrência desleal, mas exige proporcionalidade.

Isso inclui limitações de tempo, geografia compatível e, em alguns casos, indenização se a restrição impedir totalmente a atividade econômica de uma das partes.

Os quatro pilares da estruturação segura

Na prática, a exclusividade e não concorrência bem estruturada responde a quatro perguntas: o que está sendo protegido, onde a limitação se aplica, por quanto tempo vale e qual a razão econômica.

Em contratos de distribuição, é comum delimitar a exclusividade por região, preservando a competitividade para outras atividades não concorrentes.

Por outro lado, não se pode usar a exclusividade para impor preços ou bloquear acesso de concorrentes a insumos essenciais, condutas vistas como infração à ordem econômica.

Equilíbrio e contrapartidas financeiras

Outro ponto essencial é o equilíbrio entre obrigações e contrapartidas. A jurisprudência brasileira deixa claro que não existe exclusividade válida sem uma compensação real.

Se um distribuidor recebe exclusividade, espera-se que tenha condições comerciais diferenciadas ou suporte técnico que justifiquem a restrição.

Nas cláusulas pós-término contratual, quando há impedimento direto à atuação comercial, exige-se uma compensação financeira proporcional ao período de restrição.

Integração com a estratégia de negócios

Também é importante enxergar essas cláusulas como parte da estratégia de negócios e não apenas como itens de checklist contratual.

Em setores regulados, como saúde e tecnologia, a exclusividade pode ser essencial para viabilizar investimentos de longo prazo.

Já em mercados dinâmicos, restrições excessivas podem travar a inovação. O equilíbrio depende sempre do mercado, do produto e dos incentivos envolvidos.

Desafios em operações internacionais

Em operações internacionais, o cuidado deve ser redobrado. O que é razoável no Brasil pode ser visto como restritivo demais na União Europeia ou nos Estados Unidos.

Nesses locais, acordos de exclusividade são avaliados com rigor extremo. Em transações multinacionais, harmonizar práticas entre diferentes jurisdições é essencial.

Isso evita conflitos, multas pesadas e até a invalidação de trechos relevantes do acordo de exclusividade e não concorrência.

Conclusão: O papel do jurídico estratégico

Nesse cenário, o papel do jurídico é ajudar a calibrar essas cláusulas: definir limites claros, contrapartidas e mecanismos de revisão, alinhando proteção com objetivos comerciais.

Para as empresas, a recomendação é entender os acordos de exclusividade como ferramentas de negócio. Quando bem usados, fortalecem parcerias e reduzem os riscos jurídicos.

Quando mal desenhados, podem custar caro em litígios ou perda de oportunidades. Por isso, a clareza e a estratégia continuam sendo os instrumentos mais valiosos.

*Talita Orsini é especialista da área Contratual e sócia do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

*Beatriz de Araújo Fonseca é trainee da área de Contratos Comerciais e Propriedade Intelectual do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

*Haissa Mazucato é Tranee II da área contratual do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.