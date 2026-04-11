John Nolan, ator de 'Batman' e tio de Christopher Nolan, morre aos 87 anos

O ator britânico John Nolan morreu neste sábado, aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo jornal Stratford-Upon-Avon Herald, da cidade inglesa onde ele residia.

Nolan era tio dos cineastas Christopher Nolan e Jonathan Nolan e colaborou com ambos ao longo da carreira.

No cinema, participou de quatro produções dirigidas por Christopher Nolan: “Following” (1998), “Batman Begins” (2005), “O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012) e “Dunkirk” (2017).

Nos dois filmes da franquia Batman, interpretou Douglas Fredericks, integrante do conselho da Wayne Enterprises.

Trajetória em filmes e séries

Na televisão, ganhou destaque ao interpretar o vilão John Greer, um ex-agente do MI6, na série “Pessoa de Interesse”, criada pelo sobrinho Jonathan Nolan. Ele entrou na produção na segunda temporada, em 2013, e permaneceu até o encerramento da série, em 2016, acumulando 28 episódios.

Seu trabalho mais recente foi na série “Duna: Profecia”, da HBO, lançada em 2024.

Antes de atuar em produções de Hollywood, Nolan construiu uma carreira no teatro britânico. Formado pelo Drama Centre London, integrou a Royal Shakespeare Company e o National Theatre. Em 1970, protagonizou a minissérie “Daniel Deronda”, exibida pela BBC.

Ele deixa a esposa, a também atriz Kim Hartman, além de dois filhos e dois netos.