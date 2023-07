Com 'Barbie', Margot Robbie se torna a atriz mais bem paga de Hollywood; veja salário para o filme

Os recordes da "Barbie" têm deixado claro que a produção de Greta Gerwig tem potencial para se tornar bilionária. Só na estreia, na semana passada, foram US$ 337 milhões de bilheteria mundial para o filme da boneca, interpretada pela tão famosa Margot Robbie. Na primeira semana, já são US$ 500 milhões de bilheteria.

A EXAME já assistiu ao novo filme da Barbie, leia a crítica e saiba o que esperar dele.

Mas além dos números de bilheteria, impressionam também os de produção do filme e o salário do elenco, em especial o da própria Margot. A "Barbie" da vida real, de 33 anos, se tornou a artista mais bem paga de Hollywood pelo papel no longa, e seu cachê foi tão alto que ultrapassou todo o valor arrecadado na estreia brasileira do filme, para ter uma ideia.

O elenco do filme é composto, além de Margot, por Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Gosling, inclusive, recebeu o mesmo cachê que a protagonista, o que abre precedentes para observar como as mulheres ainda ganham tão menos que seus demais colegas atores.

Quanto Margot Robbie ganhou para interpretar a Barbie?

Segundo informações da Variety, Margot Robbie recebeu US$ 12,5 milhões para viver a Barbie no filme de Greta Gerwig, o que corresponde aproximadamente a R$ 60 milhões. Ryan Gosling, de acordo com o portal, recebeu o mesmo valor. No Brasil, a estreia de Barbie foi avaliada em R$ 23 milhões, menos da metade do cachê dos artistas.

Antes de "Barbie", a atriz já tinha interpretado grandes papéis, inclusive como protagonista. No entanto, seu cachê mais alto até o momento era de US$ 10 milhões (R$ 55 milhões), quando interpretou a Arlequina em "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa".

Longe do top 10 dos mais bem pagos de Hollywood

Apesar de se tornar a atriz mais bem paga de Hollywood, Margot ainda está longe de superar os outros homens a sua frente. Hoje, ela ocupa a 16ª posição em uma lista liderada por atores.

O top 10 é encabeçado por Tom Cruise (US$ 100 milhões), em salário recebido por seu papel em "Top Gun — Maverick". Ele é seguido por Will Smith (US$ 35 milhões), Leonardo DiCaprio (US$ 30 milhões), Brad Pitt (US$ 30 milhões), Dwayne 'The Rock' Johnson (US$ 22,5 milhões), Will Ferrell (US$ 20 milhões), Chris Hemsworth (US$ 20 milhões), Vin Diesel (US$ 20 milhões), Tom Hardy (US$ 20 milhões) e Joaquin Phoenix (US$ 20 milhões).

A segunda atriz mais bem paga depois de Margot por uma única produção é Millie Bobby Brown, que recebeu US$ 10 milhões por "Enola Homes 2". Emily Blunt, coadjuvante em "Oppenheimer", aparece na terceira posição, com US$ 4 milhões.

