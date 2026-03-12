Pop

Pussycat Dolls voltam aos palcos com música nova e turnê em 2026

Grupo feminino retorna com apenas metade da formação original

The Pussycat Dolls: ícone pop dos anos 2000 anuncia comeback em 2026 (Divulgação/The Pussycat Dolls)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de março de 2026 às 16h31.

Tudo sobreMúsica pop
As Pussycat Dolls anunciaram o retorno às atividades com nova formação em trio. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts lançaram nesta quinta-feira, 12, a música inédita Club Song.

A faixa é o primeiro material novo do grupo desde a canção React, de 2020. O grupo planejava uma turnê de retorno em 2020, mas foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

O retorno também inclui a turnê PCD Forever, criada para celebrar os 20 anos de trajetória da banda. A agenda prevê mais de 50 apresentações.

A série de shows começa em junho, na Califórnia, e passará por cidades dos Estados Unidos antes de seguir para Europa e Reino Unido.

Quem são as Pussycat Dolls?

Na nova fase, o grupo não contará com as integrantes originais Carmit Bachar, Jessica Sutta e Melody Thornton.

Fenômeno do pop nos anos 2000, as Pussycat Dolls alcançaram sucesso global com músicas como Don’t Cha, Buttons e Stickwitu, além dos álbuns PCD (2005) e Doll Domination (2008).

