Christian Chávez, ex-'Rebelde', anuncia show extra em SP em agosto

Ex-RBD confirma nova apresentação em São Paulo após ingressos esgotados; show será em 28 de agosto

Christian Chávez: veja informações sobre show do cantor no Brasil (Reprodução/Instagram)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de março de 2026 às 16h37.

O cantor e ator mexicano Christian Chávez anunciou um show extra em São Paulo após a alta procura por ingressos na primeira etapa brasileira da Para Siempre Tour.

A nova apresentação está marcada para 28 de agosto de 2026, na casa de shows Audio, na capital paulista.

A turnê revisita momentos da trajetória artística de Christian Chávez e reúne músicas do artista, incluindo referências ao período em que integrou o “Rebelde”.

A equipe do artista citou o Brasil como um dos principais mercados do cantor.

Saiba tudo sobre o show

A noite contará com shows de abertura de Leon Leiden e Sabina Hidalgo, artistas da música latina.

Os portões da casa de shows serão abertos às 19h30. O show de Leon Leiden está previsto para 20h00, seguido por Sabina Hidalgo às 20h30. A apresentação de Christian Chávez está programada para 21h30.

O evento ocorrerá na Audio, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 694, no bairro Água Branca, em São Paulo.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial da turnê.

