Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26 muda dinâmica e pode ter cinco emparedados no domingo

Prova do Líder abre a semana, dinâmica especial empareda três no sábado e Paredão será formado em duas etapas

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h48.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 06h50.

O BBB 26 entra em mais uma semana com o jogo acelerado e algumas mudanças no roteiro tradicional. A dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt mistura prova em grupo, retorno da Máquina do Poder e até emparedados antes do domingo, o que deve deixar a casa em alerta máximo.

Dinâmica da semana

A semana começa com a Prova do Líder, que foi disputada por trios e vencida por Alberto Cowboy.

O sábado promete ser o ponto de virada. Além da tradicional Prova do Anjo, o programa ao vivo da noite terá uma dinâmica especial que colocará três participantes diretamente no Paredão, antecipando a tensão que normalmente fica reservada para domingo.

Já a formação oficial da berlinda acontece no domingo, mas também com mudanças. Por causa da transmissão do Oscar, o programa será dividido em duas partes ao vivo. Na primeira, exibida no horário do almoço, serão definidos o imunizado do Anjo, o indicado do Líder e o mais votado pela casa. Com isso, a etapa inicial já termina com cinco participantes no Paredão.

Durante a tarde, a produção vai realizar a Máquina do Poder, dinâmica em que os participantes podem gastar estalecas para comprar caixas misteriosas com vantagens ou consequências. Um dos brothers vai comprar o direito de tirar um emparedado da berlinda, incluindo a si mesmo.

Depois, à noite, além do excluído do Paredão pela Máquina do Poder, o programa vai realizar a Prova Bate e Volta, que vai determinar quem se salva e quem são os três emparedados da semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem é o líder da semana?

Hoje é sexta-feira, 13: por que data é considerada 'dia do azar'?

13 filmes de terror (imperdíveis) para assistir nesta sexta-feira, 13

13 coisas curiosas que aconteceram em uma sexta-feira, 13

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem é o líder da semana?

Esporte

Jogos da NBA desta sexta-feira, 13: horários e onde assistir

Casual

Oscar reforça segurança após alerta do FBI sobre possível ataque do Irã

ESG

Fortalecer parcerias com o setor privado é decisivo para o futuro de crianças e adolescentes