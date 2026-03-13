Pedra, papel ou tesoura: entenda a dinâmica que vai colocar 3 brothers no paredão

A noite deste sábado, 14, promete agitar o jogo no Big Brother Brasil 26. Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt vai conduzir uma dinâmica que vai terminar com três participantes emparedados. O líder da semana, portanto, não vai participar da "brincadeira".

Pedra-papel-tesoura

A lógica da disputa é simples, mas pode causar um bom estrago nas alianças da casa. Os participantes serão divididos em três grupos com quatro pessoas em cada equipe.

Cada grupo terá um representante responsável por sortear, em uma urna, qual será o elemento que guiará suas decisões: pedra, papel ou tesoura. Com os elementos definidos, começa a parte estratégica. Usando a regra clássica da brincadeira, cada equipe terá o poder de mandar um rival ao paredão.

O funcionamento segue a lógica conhecida: o grupo pedra empareda alguém do grupo tesoura; o grupo papel indica um participante do grupo pedra; e o grupo tesoura manda um jogador do grupo papel para a berlinda.

No fim da dinâmica, três brothers estarão automaticamente no paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.''

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.