BBB 26: dinâmica da semana tem sábado decisivo e poder misterioso

O BBB 26 entra em mais uma semana com o jogo acelerado e algumas mudanças no roteiro tradicional. A dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt mistura prova em grupo, retorno da Máquina do Poder e até emparedados antes do domingo, o que deve deixar a casa em alerta máximo.

Dinâmica da semana

A semana começa com a Prova do Líder, que foi disputada por trios e vencida por Alberto Cowboy.

O sábado promete ser o ponto de virada. Além da tradicional Prova do Anjo, o programa ao vivo da noite terá uma dinâmica especial que colocará três participantes diretamente no Paredão, antecipando a tensão que normalmente fica reservada para domingo.

Já a formação oficial da berlinda acontece no domingo, mas também com mudanças. Por causa da transmissão do Oscar, o programa será dividido em duas partes ao vivo. Na primeira, exibida no horário do almoço, serão definidos o imunizado do Anjo, o indicado do Líder e o mais votado pela casa. Com isso, a etapa inicial já termina com cinco participantes no Paredão.

Durante a tarde, a produção vai realizar a Máquina do Poder, dinâmica em que os participantes podem gastar estalecas para comprar caixas misteriosas com vantagens ou consequências. Um dos brothers vai comprar o direito de tirar um emparedado da berlinda, incluindo a si mesmo.

Depois, à noite, além do excluído do Paredão pela Máquina do Poder, o programa vai realizar a Prova Bate e Volta, que vai determinar quem se salva e quem são os três emparedados da semana.