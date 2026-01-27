Produção do BBB 26 instalou nova câmera depois de caso de assédio?

BBB 26: Nova câmera na despensa chama atenção dentro e fora da casa (Reprodução TV Globo)
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22h00.
A casa do BBB 26 passou por uma alteração no sistema de câmeras que chamou atenção dentro e fora do confinamento. Após o episódio em que o participante Pedro tentou beijar a colega Jordana à força, alguns brothers notaram a presença de um novo equipamento na despensa da casa.
Durante uma conversa entre Milena, Ana Paula e Juliano Floss, os participantes comentaram que a câmera ali instalada não estava presente anteriormente. Eles levantaram a hipótese de que o equipamento teria sido colocado pela produção depois do episódio envolvendo Pedro e Jordana.
A repercussão na internet também incluiu questionamentos sobre a qualidade das imagens exibidas do momento do assédio. Fãs do programa notaram que as imagens da câmera da despensa, exibidas no episódio de domingo, tinham qualidade inferior à de outras câmeras do reality. Isso levantou teorias de que o equipamento seria uma câmera de segurança menos utilizada e que não estava configurada para gravação em alta resolução antes do ocorrido.
O ex-participante Pedro Henrique Espíndola deixou o programa após o episódio com Jordana e passou a ser investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual. Ele chegou a ser internado em uma clínica psiquiátrica no interior do Paraná após sua saída do reality.
Até o momento, não há confirmação oficial de que a nova câmera tenha sido instalada diretamente em resposta ao episódio de assédio.