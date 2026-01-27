De 'VTzeira' ao choro: a briga entre Babu, Juliano e Gabriela no BBB 26

Dentro da casa do Big Brother Brasil 26 a convivência entre os participantes tem rendido momentos de tensão e conversas calorosas. Um dos principais focos das trocas recentes envolve Juliano Floss e Gabriela, com o ator Babu Santana entrando no meio da situação e acentuando o clima entre eles.

Conversa com Paulo Augusto

A troca de farpas entre Juliano Floss e Gabriela aconteceu após a formação do paredão, quando a sister se inseriu em uma conversa do influenciador com Paulo Augusto e acabou irritando Juliano. Ele reagiu criticando a intromissão dela, chegou a acusá-la de “gostar de fazer VT” e disse que ela estava atrapalhando a conversa, o que desencadeou um mal-estar imediato entre os dois. Gabriela se defendeu afirmando que apenas ouviu o diálogo e quis dar sua opinião, negando qualquer intenção de conflito direto, mas o clima já tinha esquentado.

A tensão entre eles se estendeu nas horas seguintes, com Juliano reforçando críticas e qualificando o comportamento de Gabriela dentro da casa, enquanto ela rebateu chamando o influenciador de ego inflado e insistindo que não buscava confrontos. O episódio virou um dos pontos de discussão entre os confinados e repercutiu entre o público nas redes sociais, evidenciando a divisão de opiniões sobre a postura de cada um na casa.

TRETA! Juliano tava tentando abrir os olhos de Paulo Augusto sobre Matheus, e Gabi saiu em defesa de Paulo Augusto e os dois discutiram. Juliano mandou ela se posicionar sozinha.

Tentativa de reconciliação

No sábado, 24, Gabriela e Juliano tentaram se desculpar após a rusga com Paulo Augusto. O influenciador disse que ela se intrometeu em uma conversa muito pessoal. Gabriela afirma que não queria causar mal-estar, mas que discordava dele. Gabriela chamou Juliano para conversar após o desentendimento de mais cedo. O brother disse que estava tendo uma conversa pessoal com Paulo Augusto quando a sister entrou no meio.

No BBB 26, a madrugada de segunda-feira pós-Paredão, 26, foi marcada por mais um embate entre Juliano Floss e Gabriela, desta vez com uma fala que virou assunto entre os confinados. Durante uma conversa na área externa da casa, Gabriela confrontou Juliano sobre o tom como ele vinha se dirigindo a ela em momentos anteriores, dizendo que ele estaria com "o ego inflado" e questionando se o jeito estava sendo respeitoso. Em resposta, Juliano rebateu pedindo que ela "parasse de show" e afirmou que ela "não é a Xuxa", numa tentativa de minimizar a provocação e encerrar a troca de farpas. A paulista respondeu que não é a Xuxa, já que é morena. "Você que está para Xuxo, você é loiro", disse ela. Gabriela ainda chamou Juliano de "hipócrita" por chamá-la de VTzeira, já tem milhões de seguidores e também está ali. A discussão escalou rapidamente com ambos se acusando de elevar o tom de voz e buscar atenção. Enquanto Juliano afirmou que não daria palco para o embate e sugeriu que Gabriela recorresse ao Confessionário ou ao voto se quisesse se expressar, ela retrucou questionando quem ele era para chamar sua atenção e o acusou de hipocrisia, dizendo que ele, com milhões de seguidores fora da casa, também buscava visibilidade. A troca de acusações foi acompanhada por outros participantes, como Babu Santana, que observou o conflito surgir de forma abrupta. O clima entre os dois continuou tenso após a discussão, com Gabriela reafirmando que estava incomodada com a postura de Juliano durante as interações na casa e ele mantendo sua posição de que não iria se envolver mais em provocações. A cena foi um dos destaques da madrugada e tem repercutido entre os demais confinados e o público, que acompanha as estratégias e desentendimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil. Treta! Gabi acusa Juliano de gritar com ela no #BBB26, e ele reage: "Não vou dar esse palco. Para de show porque você não é a Xuxa".

A tensão fez com que o ator Babu Santana se posicionasse defendendo Juliano, afirmando que o influenciador não havia gritado com a sister como ela relatou e criticando o que considerou uma leitura exagerada da situação.

A LAPADA! Babu critica Gabriela após ela dizer que Juliano gritou com ela: "Não é verdade, ele não gritou com você, não foi um fato, você inventou. (…) Eu fiquei com medo de um dia desses você fazer isso comigo."

No auge do atrito, Gabriela acabou chorando mais de uma vez dentro da casa. Em um desses momentos, ela foi consolada por outros brothers após se emocionar ao comentar a situação com Babu e como se sentiu com o embate. A reação emocionada da sister gerou ainda mais comentários entre os participantes, que viram no choro uma expressão do cansaço emocional causado pela dinâmica da casa.

