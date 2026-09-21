Startup mexicana Clara aposta em mercado de R$ 400 bilhões para crescer no Brasil

RESUMO | A fintech mexicana Clara lançou o Clara Veículos para abastecimento de frotas no Brasil, onde busca ampliar sua atuação em 2026. O cartão corporativo pós-pago aceita transações em postos da rede Mastercard e oferece controle de limites, horários e despesas em tempo real. A Clara pretende conquistar 10% desse mercado em até 15 meses.

O controle de gastos com combustível é uma das rotinas que mais pesa no caixa de empresas com veículos próprios ou equipes que passam o dia na rua. O desafio está em equilibrar duas necessidades: permitir que o motorista abasteça onde for mais conveniente e manter o controle sobre cada pagamento.

A Clara, fintech mexicana de gestão de pagamentos corporativos, criou o Clara Veículos, produto voltado para o abastecimento de frotas e equipes de campo. A solução usa cartões de crédito corporativos com bandeira Mastercard, aceitos em postos que trabalham com a rede, e permite que a empresa pague a conta depois do consumo, em um modelo pós-pago.

A novidade chega em um momento em que a empresa busca ampliar sua atuação no Brasil. A Clara estima que o mercado de abastecimento corporativo movimente cerca de R$ 400 bilhões por ano no país e pretende alcançar 10% desse segmento em um período de 12 a 15 meses após o lançamento.

"Vimos muita demanda dos nossos clientes para gerenciar essa categoria de despesas, na qual as empresas gastam muito e ainda enfrentam problemas por falta de controle", afirma Gerry Giacomán Colyer, fundador e CEO da Clara.

O próximo passo da Clara é ampliar a operação do produto no Brasil e no México. A empresa colocou João Cláudio Ribeiro, executivo com passagem pelo setor de mobilidade e pagamentos corporativos, para liderar a nova vertical no país.

Como funciona o Clara Veículos

O Clara Veículos é um cartão corporativo destinado apenas ao abastecimento de combustível. Cada veículo recebe um cartão próprio, que pode ter regras definidas pela empresa, como limite de gasto, dias e horários de uso.

As transações aparecem em tempo real na plataforma da Clara. O motorista também pode enviar a nota fiscal pelo WhatsApp para que o comprovante seja vinculado à despesa.

A empresa criou o produto para atender uma demanda de clientes que buscavam mais controle sobre uma categoria específica de gasto.

"Adaptamos a plataforma Clara para atender melhor esse segmento. É um produto que combina arranjo aberto, em vez do arranjo fechado predominante no mercado, com uma solução pós-paga", afirma Gerry.

No modelo de arranjo fechado, usado por parte do mercado, os cartões funcionam apenas em determinados postos cadastrados pela empresa emissora. No Clara Veículos, o cartão pode ser usado em postos que aceitam Mastercard.

Além da restrição de uso, a Clara aponta outro ponto do modelo tradicional: o pagamento antecipado. Em algumas soluções de abastecimento, a empresa precisa colocar dinheiro antes do consumo em uma carteira ou cartão.

Com juros elevados, esse valor fica parado até o momento em que o combustível é utilizado. A Clara aposta no modelo pós-pago para que a empresa pague depois do abastecimento.

Segundo a empresa, a combinação entre aceitação mais ampla, pagamento após o consumo e controle das despesas pode gerar uma economia de 10% a 20% no gasto com combustível, dependendo do perfil da operação.

O produto também permite definir regras para cada cartão, como limite individual de gasto, horários de utilização e informações obrigatórias no momento da compra, como a quilometragem do veículo.

Uma fintech criada no México que colocou o Brasil no centro da operação

A Clara foi fundada em 2020, na Cidade do México, por Gerry Giacomán Colyer e Diego García Escobedo. A empresa nasceu para resolver problemas de controle de gastos corporativos, como pagamentos feitos por funcionários em cartões pessoais, processos manuais de reembolso e acompanhamento de despesas em planilhas.

Em 2021, oito meses depois do início das operações comerciais, a empresa alcançou o status de unicórnio, termo usado para startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. No mesmo ano, a Clara captou uma rodada Série A de US$ 30 milhões, liderada por Kaszek Ventures, DST Global e Monashees.

Em dezembro de 2021, a empresa levantou outros US$ 70 milhões em uma rodada Série B liderada pela Coatue, com participação de Kaszek, DST Global e Monashees. Na ocasião, a Clara passou a ser avaliada em US$ 1 bilhão.

Nos anos seguintes, a empresa continuou captando recursos para financiar a expansão da operação e sua carteira de crédito. Em 2022, recebeu uma linha de dívida de US$ 50 milhões do Goldman Sachs.

Em 2023, a Clara levantou uma extensão de rodada Série B de US$ 60 milhões, liderada pela GGV Capital, com participação de Acrew Capital e Citi Ventures. No mesmo período, recebeu linhas de financiamento de US$ 90 milhões da Accial Capital e da Skandia FCP.

Em abril de 2025, a empresa anunciou uma estrutura de US$ 80 milhões combinando investimento em participação societária e uma linha de crédito. A rodada teve participação da Kaszek e Citi Ventures no capital, além de uma linha da General Catalyst.

Em novembro de 2025, a Clara recebeu uma nova linha de crédito e expansão de US$ 70 milhões do BBVA Spark, Covalto e investidores institucionais.

No total, a companhia levantou mais de US$ 480 milhões entre rodadas de investimento e linhas de crédito.

Em 2023, a empresa transferiu sua sede corporativa para São Paulo depois de receber autorização do Banco Central para atuar como Instituição de Pagamento. Hoje, Brasil, México e Colômbia fazem parte da operação da Clara, com o Brasil como principal mercado em volume transacionado.

Da gestão de despesas ao abastecimento de veículos

Além do Clara Veículos, a empresa atua com cartões corporativos, pagamentos de fornecedores, Pix, boleto e uma conta digital para empresas.

"Começamos com despesas e cartões, mas hoje as empresas podem fazer pagamentos via Pix e boleto e receber recursos na ClaraConta", afirma Gerry.

A Clara também oferece cartões para despesas de funcionários, viagens corporativas e reembolsos. Segundo a empresa, a plataforma registra pagamentos e documentos em tempo real para que gestores acompanhem os gastos.

A entrada no mercado de combustível amplia o número de situações em que a empresa pode ser usada dentro de uma companhia. O foco inicial do Clara Veículos está em empresas com frotas e equipes de campo, principalmente nos setores de logística e agronegócio.

Para crescer no mercado de abastecimento, a Clara terá de convencer empresas acostumadas a sistemas já instalados. A companhia afirma que um dos principais desafios está em substituir uma estrutura criada há cerca de 20 anos.

O modelo tradicional de abastecimento corporativo foi construído com cartões sem bandeira, aceitos apenas em redes específicas de postos. A Clara tenta combinar a aceitação de uma bandeira de cartão tradicional com ferramentas de controle usadas por empresas.

Segundo Gerry, a empresa vê espaço para levar esse modelo também ao México.

"Fizemos o lançamento também no México. Há diferenças locais no produto, mas a proposta central é a mesma", afirma Gerry.

Em 2026, a Clara afirma que continua próxima do ponto de equilíbrio da operação brasileira porque reinveste a receita em produto e crescimento. A empresa mantém vagas abertas no país e busca ampliar a equipe.

Segundo Gerry, a companhia pretende continuar adicionando novos usos para sua plataforma.

"Temos um produto que cobre cada vez mais necessidades das empresas, e queremos continuar reinvestindo a receita em crescimento", afirma Gerry.

O que é o Clara Veículos?

O Clara Veículos é um cartão corporativo pós-pago destinado exclusivamente ao abastecimento de frotas e equipes de campo. Cada veículo recebe um cartão próprio, com regras definidas pela empresa.

Como funciona o cartão de combustível da Clara?

O cartão permite abastecer em postos que aceitam Mastercard, com limites, dias e horários de uso configurados pela empresa. As transações aparecem em tempo real na plataforma, e o motorista pode enviar a nota fiscal pelo WhatsApp.

Qual é a diferença entre o Clara Veículos e os cartões de combustível fechados?

O Clara Veículos usa um arranjo aberto e pode ser aceito em postos da rede Mastercard. No modelo fechado, os cartões funcionam apenas em estabelecimentos cadastrados pela empresa emissora.

Quanto uma empresa pode economizar com o Clara Veículos?

Segundo a Clara, a aceitação mais ampla, o pagamento após o consumo e o controle das despesas podem reduzir de 10% a 20% os gastos com combustível, conforme o perfil da operação.

Quais empresas são o público-alvo do Clara Veículos?

O foco inicial do Clara Veículos está em empresas com frotas próprias e equipes de campo, principalmente nos setores de logística e agronegócio.

Qual é a meta da Clara para o mercado de abastecimento corporativo?

A Clara pretende alcançar 10% do mercado brasileiro de abastecimento corporativo entre 12 e 15 meses após o lançamento. Segundo a fintech, esse segmento movimenta cerca de R$ 400 bilhões por ano no país.