Startup mexicana Clara aposta em mercado de R$ 400 bilhões para crescer no Brasil

Gerry Giacomán Colyer, fundador e CEO da Clara: promessa de economia de até 20% no gasto com combustível (Daniel Arroniz/Divulgação)
Editor de Negócios e Carreira
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06h02.
RESUMO | A fintech mexicana Clara lançou o Clara Veículos para abastecimento de frotas no Brasil, onde busca ampliar sua atuação em 2026. O cartão corporativo pós-pago aceita transações em postos da rede Mastercard e oferece controle de limites, horários e despesas em tempo real. A Clara pretende conquistar 10% desse mercado em até 15 meses.
O controle de gastos com combustível é uma das rotinas que mais pesa no caixa de empresas com veículos próprios ou equipes que passam o dia na rua. O desafio está em equilibrar duas necessidades: permitir que o motorista abasteça onde for mais conveniente e manter o controle sobre cada pagamento.
A Clara, fintech mexicana de gestão de pagamentos corporativos, criou o Clara Veículos, produto voltado para o abastecimento de frotas e equipes de campo. A solução usa cartões de crédito corporativos com bandeira Mastercard, aceitos em postos que trabalham com a rede, e permite que a empresa pague a conta depois do consumo, em um modelo pós-pago.
A novidade chega em um momento em que a empresa busca ampliar sua atuação no Brasil. A Clara estima que o mercado de abastecimento corporativo movimente cerca de R$ 400 bilhões por ano no país e pretende alcançar 10% desse segmento em um período de 12 a 15 meses após o lançamento.
"Vimos muita demanda dos nossos clientes para gerenciar essa categoria de despesas, na qual as empresas gastam muito e ainda enfrentam problemas por falta de controle", afirma Gerry Giacomán Colyer, fundador e CEO da Clara.
O próximo passo da Clara é ampliar a operação do produto no Brasil e no México. A empresa colocou João Cláudio Ribeiro, executivo com passagem pelo setor de mobilidade e pagamentos corporativos, para liderar a nova vertical no país.
O Clara Veículos é um cartão corporativo destinado apenas ao abastecimento de combustível. Cada veículo recebe um cartão próprio, que pode ter regras definidas pela empresa, como limite de gasto, dias e horários de uso.
As transações aparecem em tempo real na plataforma da Clara. O motorista também pode enviar a nota fiscal pelo WhatsApp para que o comprovante seja vinculado à despesa.
A empresa criou o produto para atender uma demanda de clientes que buscavam mais controle sobre uma categoria específica de gasto.
"Adaptamos a plataforma Clara para atender melhor esse segmento. É um produto que combina arranjo aberto, em vez do arranjo fechado predominante no mercado, com uma solução pós-paga", afirma Gerry.
No modelo de arranjo fechado, usado por parte do mercado, os cartões funcionam apenas em determinados postos cadastrados pela empresa emissora. No Clara Veículos, o cartão pode ser usado em postos que aceitam Mastercard.
Além da restrição de uso, a Clara aponta outro ponto do modelo tradicional: o pagamento antecipado. Em algumas soluções de abastecimento, a empresa precisa colocar dinheiro antes do consumo em uma carteira ou cartão.
Com juros elevados, esse valor fica parado até o momento em que o combustível é utilizado. A Clara aposta no modelo pós-pago para que a empresa pague depois do abastecimento.
Segundo a empresa, a combinação entre aceitação mais ampla, pagamento após o consumo e controle das despesas pode gerar uma economia de 10% a 20% no gasto com combustível, dependendo do perfil da operação.
O produto também permite definir regras para cada cartão, como limite individual de gasto, horários de utilização e informações obrigatórias no momento da compra, como a quilometragem do veículo.
A Clara foi fundada em 2020, na Cidade do México, por Gerry Giacomán Colyer e Diego García Escobedo. A empresa nasceu para resolver problemas de controle de gastos corporativos, como pagamentos feitos por funcionários em cartões pessoais, processos manuais de reembolso e acompanhamento de despesas em planilhas.
Em 2021, oito meses depois do início das operações comerciais, a empresa alcançou o status de unicórnio, termo usado para startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. No mesmo ano, a Clara captou uma rodada Série A de US$ 30 milhões, liderada por Kaszek Ventures, DST Global e Monashees.
Em dezembro de 2021, a empresa levantou outros US$ 70 milhões em uma rodada Série B liderada pela Coatue, com participação de Kaszek, DST Global e Monashees. Na ocasião, a Clara passou a ser avaliada em US$ 1 bilhão.
Nos anos seguintes, a empresa continuou captando recursos para financiar a expansão da operação e sua carteira de crédito. Em 2022, recebeu uma linha de dívida de US$ 50 milhões do Goldman Sachs.
Em 2023, a Clara levantou uma extensão de rodada Série B de US$ 60 milhões, liderada pela GGV Capital, com participação de Acrew Capital e Citi Ventures. No mesmo período, recebeu linhas de financiamento de US$ 90 milhões da Accial Capital e da Skandia FCP.
Em abril de 2025, a empresa anunciou uma estrutura de US$ 80 milhões combinando investimento em participação societária e uma linha de crédito. A rodada teve participação da Kaszek e Citi Ventures no capital, além de uma linha da General Catalyst.
Em novembro de 2025, a Clara recebeu uma nova linha de crédito e expansão de US$ 70 milhões do BBVA Spark, Covalto e investidores institucionais.
No total, a companhia levantou mais de US$ 480 milhões entre rodadas de investimento e linhas de crédito.
Em 2023, a empresa transferiu sua sede corporativa para São Paulo depois de receber autorização do Banco Central para atuar como Instituição de Pagamento. Hoje, Brasil, México e Colômbia fazem parte da operação da Clara, com o Brasil como principal mercado em volume transacionado.
Além do Clara Veículos, a empresa atua com cartões corporativos, pagamentos de fornecedores, Pix, boleto e uma conta digital para empresas.
"Começamos com despesas e cartões, mas hoje as empresas podem fazer pagamentos via Pix e boleto e receber recursos na ClaraConta", afirma Gerry.
A Clara também oferece cartões para despesas de funcionários, viagens corporativas e reembolsos. Segundo a empresa, a plataforma registra pagamentos e documentos em tempo real para que gestores acompanhem os gastos.
A entrada no mercado de combustível amplia o número de situações em que a empresa pode ser usada dentro de uma companhia. O foco inicial do Clara Veículos está em empresas com frotas e equipes de campo, principalmente nos setores de logística e agronegócio.
Para crescer no mercado de abastecimento, a Clara terá de convencer empresas acostumadas a sistemas já instalados. A companhia afirma que um dos principais desafios está em substituir uma estrutura criada há cerca de 20 anos.
O modelo tradicional de abastecimento corporativo foi construído com cartões sem bandeira, aceitos apenas em redes específicas de postos. A Clara tenta combinar a aceitação de uma bandeira de cartão tradicional com ferramentas de controle usadas por empresas.
Segundo Gerry, a empresa vê espaço para levar esse modelo também ao México.
"Fizemos o lançamento também no México. Há diferenças locais no produto, mas a proposta central é a mesma", afirma Gerry.
Em 2026, a Clara afirma que continua próxima do ponto de equilíbrio da operação brasileira porque reinveste a receita em produto e crescimento. A empresa mantém vagas abertas no país e busca ampliar a equipe.
Segundo Gerry, a companhia pretende continuar adicionando novos usos para sua plataforma.
"Temos um produto que cobre cada vez mais necessidades das empresas, e queremos continuar reinvestindo a receita em crescimento", afirma Gerry.
O Clara Veículos é um cartão corporativo pós-pago destinado exclusivamente ao abastecimento de frotas e equipes de campo. Cada veículo recebe um cartão próprio, com regras definidas pela empresa.
O cartão permite abastecer em postos que aceitam Mastercard, com limites, dias e horários de uso configurados pela empresa. As transações aparecem em tempo real na plataforma, e o motorista pode enviar a nota fiscal pelo WhatsApp.
O Clara Veículos usa um arranjo aberto e pode ser aceito em postos da rede Mastercard. No modelo fechado, os cartões funcionam apenas em estabelecimentos cadastrados pela empresa emissora.
Segundo a Clara, a aceitação mais ampla, o pagamento após o consumo e o controle das despesas podem reduzir de 10% a 20% os gastos com combustível, conforme o perfil da operação.
O foco inicial do Clara Veículos está em empresas com frotas próprias e equipes de campo, principalmente nos setores de logística e agronegócio.
A Clara pretende alcançar 10% do mercado brasileiro de abastecimento corporativo entre 12 e 15 meses após o lançamento. Segundo a fintech, esse segmento movimenta cerca de R$ 400 bilhões por ano no país.