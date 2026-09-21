Quanto de energia a IA consome e quem vai pagar essa conta no Brasil

Treinar e operar sistemas de inteligência artificial exige computadores trabalhando em grande escala, instalados em data centers que precisam de eletricidade continuamente.

O impacto ainda é pequeno diante do consumo total brasileiro, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), mas a velocidade de expansão dessas estruturas já entrou no radar do planejamento energético do país.

O Ministério de Minas e Energia e a EPE projetam que o consumo brasileiro de eletricidade chegará a 939 TWh em 2035, no cenário de referência, com crescimento médio de 3,3% ao ano.

O estudo inclui pela primeira vez uma análise específica de grandes cargas como data centers, eletromobilidade e produção de hidrogênio.

Dependendo do cenário, essas cargas especiais podem representar entre 1,2% e 12,9% da demanda projetada para 2035.

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Por que a IA consome tanta energia?

A inteligência artificial depende de chips especializados para realizar cálculos em grande quantidade.

Quanto maior a capacidade computacional utilizada, maior tende a ser a necessidade de eletricidade. Há ainda outro consumo importante: o resfriamento dos equipamentos.

A Agência Internacional de Energia estima que o consumo mundial de eletricidade dos data centers pode chegar a cerca de 1.000 TWh em 2026 no cenário de maior demanda. A expansão da IA é um dos fatores que pressionam esse crescimento.

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Quem paga pela expansão?

A resposta depende da estrutura do projeto. Uma parte dos custos está diretamente ligada ao próprio consumidor que se conecta à rede.

Nas regras da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) os encargos de conexão são responsabilidade dos usuários e cobrem despesas relacionadas às instalações de conexão, como projeto, equipamentos, operação e manutenção.

Há também os custos gerais do sistema elétrico: a conta de luz dos consumidores inclui geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos.

Obras de expansão da rede podem, portanto, envolver diferentes mecanismos de remuneração e não podem ser tratadas simplesmente como uma despesa exclusiva dos data centers.

A questão ganha importância porque a quantidade de projetos em análise é grande.

Em 2025, a EPE registrou um aumento expressivo nos pedidos de conexão de data centers e passou a acompanhar essas cargas para dimensionar a expansão da transmissão.

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O Brasil terá energia suficiente?

O país parte de uma situação particular: sua matriz elétrica tem participação elevada de fontes renováveis, o que pode ser um atrativo para empresas que precisam reduzir a intensidade de carbono de suas operações.

Ainda assim, produzir energia não basta também é necessário conseguir levá-la até onde estão os grandes consumidores.

A EPE já estuda reforços para atender cargas eletrointensivas. No Ceará e no Piauí, por exemplo, foi proposta uma solução de transmissão capaz de viabilizar até 4 GW adicionais para projetos como data centers e plantas de hidrogênio a partir de 2032.

O desafio envolve construir geração, transmissão e conexões capazes de acompanhar uma demanda que pode crescer rapidamente.

Para o Brasil, a expansão dos data centers representa simultaneamente uma oportunidade de investimento e uma pressão adicional sobre o planejamento do sistema elétrico.