Lula é desaprovado por 50% e aprovado por 46%, diz pesquisa BTG/Nexus

A desaprovação do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 50%, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21.

A parcela de eleitores que aprova a gestão é de 46%, configurando um cenário de empate técnico entre a aprovação e desaprovação. Os que não sabem ou não responderam somam 4%.

Na comparação com o levantamento anterior, a popularidade de Lula segue estável. Em 14 de setembro, a desaprovação marcava 49% e a aprovação, 47%. Ambas as taxas oscilaram apenas um ponto percentual na rodada atual, permanecendo estritamente dentro da margem de erro do levantamento.

Na avaliação detalhada, o índice de ótimo e bom recuou para 35%, uma oscilação negativa limite de dois pontos ante os 37% da rodada anterior. Já o percentual dos que consideram o governo ruim ou péssimo avançou para 45%, contra 44% no meio de setembro. O grupo que avalia como regular manteve-se estável em 18%.

Em meio a uma popularidade claudicante, o petista vê um cenário de empate técnico na disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro e no segundo turno.

Aprovado no Nordeste e reprovado no Sul

O maior nível de reprovação da gestão petista concentra-se na região Sul, com 63%, e entre os eleitores evangélicos, que registram 64%. A desaprovação também é expressiva entre os homens, marcando 61%, e na fatia do eleitorado com renda superior a cinco salários mínimos, onde atinge 61%.

Por outro lado, o governo mantém suas principais bases de aprovação na região Nordeste, com 58%, e entre o eleitorado com apenas o ensino fundamental (59%). A gestão também pontua bem entre a parcela da população com 60 anos ou mais, grupo em que alcança 60% de aprovação.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.006 eleitores entre 18 e 20 de setembro de 2026, por meio de entrevista por telefone (CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00485/2026.