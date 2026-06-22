Qual deve ser o preço do GTA 6 no Brasil?

Poucos dias antes do início oficial da pré-venda de GTA 6, marcada para a quinta-feira, 25, uma possível listagem antecipada na loja portuguesa FNAC pode ter revelado os preços do jogo mais aguardado da década.

Segundo capturas de tela compartilhadas nas redes sociais neste fim de semana, a varejista cadastrou cinco produtos sob códigos genéricos (RS1 a RS5), todos com data de lançamento marcada para 19 de novembro — mesma data já confirmada pela Rockstar Games para o jogo.

A edição mais barata, identificada como RS1, aparece listada a 89,99 euros (cerca de R$ 530 na cotação atual). No outro extremo, a versão mais cara, RS5, está fixada em 199,99 euros (em torno de R$ 1.180) — provavelmente uma edição de colecionador.

Entre as duas, aparecem ainda dois valores intermediários, de 109,99 euros e 119,99 euros, possivelmente correspondentes a versões Deluxe e Premium. O quinto preço da lista, RS3, não apareceu nas capturas de tela divulgadas até o momento.

Por que o vazamento ganhou credibilidade?

O episódio chamou atenção porque vários usuários conseguiram confirmar os dados de forma independente: ao inserir o código EAN associado à suposta edição padrão diretamente no site da FNAC, o sistema retornou o mesmo preço de 89,99 euros — sinal de que a informação está de fato armazenada no banco de dados da loja, e não é uma montagem ou imagem manipulada.

Ainda assim, nem a Rockstar Games nem a Take-Two, sua controladora, confirmaram os valores oficialmente.

É comum que varejistas cadastrem produtos com códigos provisórios antes de receber autorização da produtora para revelar nome e preço definitivos — o que significa que os números podem ser apenas placeholders internos, sem relação direta com o preço final do jogo.

Um preço acima do padrão da indústria

Se confirmado, o valor da edição padrão colocaria GTA 6 acima do patamar tradicional de 79,99 euros cobrado pela maioria dos grandes lançamentos europeus — embora não seja um caso isolado: o preço se aproxima do que a Nintendo cobrou por Mario Kart World, decisão que já havia gerado debate no setor.

Em entrevista recente, Strauss Zelnick, presidente-executivo da Take-Two, destacou que, mesmo com a inflação global, os preços dos grandes lançamentos de games permaneceram relativamente estáveis na última década, geralmente entre US$ 60 e US$ 70 — patamar que rumores anteriores já apontavam como possivelmente superado por GTA 6, com estimativas chegando a US$ 100.

O que ainda falta confirmar?

A Rockstar confirmou, em 18 de junho, que a pré-venda de GTA 6 abre no Brasil também a partir da quinta, 25 — mas, até a publicação desta reportagem, não revelou o preço oficial do título.

O jogo será lançado exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sem versão para computador anunciada até o momento.

A confirmação definitiva dos valores deve vir justamente com a abertura das pré-vendas nesta quinta-feira — data que, segundo rumores, também deve coincidir com a divulgação do terceiro trailer do jogo.