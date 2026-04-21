Shakira no Rio: Rodoviária deve receber 215 mil passageiros durante show em Copacabana

O show de Shakira, que acontecerá no dia 2 de maio na Praia de Copacabana, deve gerar um grande fluxo na Rodoviária do Rio. A previsão é que cerca de 215 mil passageiros passem pelo terminal durante o evento. A informação foi divulgada pelo colunista Alcelmo Gois, do jornal O GLOBO.

A maior parte desse movimento virá de estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília, com a movimentação sendo ainda maior devido ao feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.

Embora seja um número considerável, ele ainda fica abaixo de outros shows de grande porte. Por exemplo, o show de Lady Gaga na cidade, em 2025, registrou cerca de 290 mil passageiros, um número próximo ao recorde observado no Carnaval.

Já o show de Madonna, por sua vez, fez com que aproximadamente 235 mil pessoas passassem pela rodoviária.

Maior evento

Shakira tem presença confirmada em um show gratuito de grande porte na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, dentro da programação do evento "Todo Mundo no Rio", marcado para 2 de maio de 2026.

A iniciativa mantém a sequência de apresentações internacionais na cidade, após os shows de Madonna, em 2024, com 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga, em 2025, que reuniu 2,1 milhões.

A organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura. Este será o terceiro ano consecutivo do projeto idealizado pelo prefeito Eduardo Paes, com foco na realização de eventos musicais de grande escala na orla carioca.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.

Aulão de Waka Waka

A organização do show de Shakira, conduzida pelo projeto "Todo Mundo no Rio", programou duas ações abertas ao público nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A iniciativa prevê a realização de aulões com foco na coreografia da música Waka Waka, em preparação para a apresentação marcada para 2 de maio.

Em publicação nas redes sociais, os responsáveis pelo evento convocaram fãs para participar da atividade e se preparar para o espetáculo.

"Bora aquecer pro Todo Mundo No Rio? O esquenta oficial já tem hora e lugar: um aulão aberto e gratuito em Copacabana pra aprender a coreografia de Waka Waka, soltar o corpo, curtir junto e chegar mais do que pronto pro grande dia, 02 de maio. Marca aqui não pode perder esse aulão por nada ", informa o conteúdo divulgado, que anuncia encontros nos dias 19 e 26 de abril.

Entre as ativações, o Túnel Rebouças, uma das principais ligações entre regiões da capital fluminense, recebeu peças publicitárias com a imagem da artista, ampliando a visibilidade do show na cidade.