Pré-carnaval de SP: confira a lista de blocos pagos em janeiro e fevereiro

O pré-carnaval de São Paulo começa neste fim de semana com festas privadas e ingressos que custam entre R$ 25 e R$ 270.

No sábado, as atrações começam com os blocos Tarado Ni Você e Grito de Carnaval, que se apresentam em locais fechados. No domingo, a diversão será no Ensaios da Anitta, com uma série de shows encabeçados pela cantora. Confira a agenda:

Blocos pagos em SP

14 de janeiro

Bloco Tarado Ni Você

na Praça da Bandeira, 37, com ingressos a partir de R$ 50.

Grito de Carnaval

na Alameda dos Pamaris, 42, com ingressos a partir de R$ 150 para homens, para mulheres a entrada é gratuita.

15 de janeiro

Esquenta da Anitta

Valor: R$ 270,00

Local: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

20 de janeiro

Bloco Agrada Gregos

Valor: a partir de R$ 69,90.

Local: Avenida Henry Ford, 511

21 de janeiro

Samba Na Cumbuca, Gelo Na Caneca e Rap Na Veia

Valor: a partir de R$ 60

Local: Avenida Carioca, 644

Bloco do Silva

Valor: a partir de R$ 60

Local: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664

Samba nos Trilhos

Valor: a partir de R$ 25

Local: Rua Visconde de Parnaíba, 1253

Bloco Agrada Gregos

Valor: a partir de R$ 69,90

Local: Avenida Henry Ford, 511

22 de janeiro

Bloco Olha o Sucesso

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Inácio Pereira da Rocha, 170

24 de janeiro

Bloco Bastardo

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Augusta, 591

27 de janeiro

Bloco Confraria do Pasmado

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Augusta, 591

28 de janeiro

Bloco do Eugênio

Valor: a partir de R$ 70

Local: Rua Guaicurus, 27

Bloco do Sindico

Valor: a partir de R$ 25

Local: Rua Inácio Pereira da Rocha, 367

Carnaval Dá Manchete

Valor: a partir de R$ 50

Local: Rua Araújo, 62

Bloco Tarado Ni Você

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Augusta, 591

Bloco Casa Comigo

Valor: a partir de R$ 50

Local: Rua Gustav Willi Borghoff, 100

3 de fevereiro

Esquenta Bloco Gambiarra

Valor: a partir de R$ 30

Local: Avenida Francisco Matarazzo, 694

Bloco Filhos de Gil

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Augusta, 591

4 de fevereiro

CarnaUOL

Valor: a partir de R$ 175

Local: estádio Allianz Parque

Baile da Periquita

Valor: a partir de R$ 70

Local: Rua Ministro Jesuino Cardoso, 2

Bloco Tarado Ni Você

Valor: a partir de R$ 20

Local: Rua Artur de Azevedo, 2134

Taca Fogo

Valor: a partir de R$ 50

Local: Rua João Rudge, 55

Bloco Unidos do Swing

Valor: a partir de R$ 30

Local: Rua Augusta, 591

Carnaval na Cidade

Evento que já é tradição em SP, o Carnaval na Cidade anunciou os artistas que devem tocar durante os quatro dias de Carnaval.

18 de fevereiro, sábado: DJ Dennis, Nattan e Thiaguinho

DJ Dennis, Nattan e Thiaguinho 19 de fevereiro, domingo: Mari Fernandez, Menos É Mais e Pedro Sampaio

Mari Fernandez, Menos É Mais e Pedro Sampaio 20 de fevereiro, segunda: Alok, Banda Eva e Léo Santana

Alok, Banda Eva e Léo Santana 21 de fevereiro, terça: Anitta, Jorge e Mateus e Xand Avião

Valor: R$ 520,00

Local: A definir (na região do Centro)

Horário: 13h