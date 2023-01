Carnaval: Largo da Batata e Avenida Tiradentes ficam fora do circuito de blocos de rua neste ano

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira as regras para o Carnaval de rua com alterações em relação a anos anteriores. Locais da cidade que tradicionalmente recebiam milhares de foliões foram excluídas do circuito tradicional. O horário de encerramento dos blocos também passará a variar de acordo com o seu tamanho, o que não ocorria anteriormente.

Não haverá nenhum desfile em quatro endereços tradicionais do carnaval de rua da capital: na Avenida dos Metalúrgicos, em Cidade Tiradentes; na Avenida Tiradentes, no Centro; na Avenida Luís Carlos Berrini, na Zona Sul; e no Largo da Batata, na Zona Oeste.

Também houve ajustes nos horários. Até o ano passado, todos os blocos precisavam encerrar o desfiles até 19h. Neste ano, os cordões médios e pequenos devem finalizar até 18h, enquanto os megablocos seguem no horário das 19h.

A previsão para o desfile de 2023 é reunir cerca de 600 blocos, sendo seis megablocos. A lista com todos deve ser divulgada neste sábado pela prefeitura. Uma semana antes do Carnaval, nos dias 11 e 12 de fevereiro, os desfiles devem arrastar para as ruas cerca de 15 milhões de pessoas, segundo estimativa da administração municipal. Ainda não há números divulgados para a semana da folia.

A prefeitura também reforçará a segurança. Haverá 80 torres de patrulhamento da Polícia Militar nos trajetos, ainda não informados. A gestão de Ricardo Nunes também vai escolher, por meio de um leilão, a organização social que montará a estrutura de atendimento de saúde — ambulâncias, médicos e enfermeiros.

'Estou comendo macarrão de 1 dólar': longe do luxo, namorado de Kat Torres, presa por explorar brasileiras nos EUA, pede dinheiro para comer e viajar ao Brasil

Pré-carnaval

O pré-carnaval de São Paulo começa neste fim de semana com festas privadas, com ingressos que custam entre R$ 25 e R$ 270. No sábado, as atrações começam com os blocos Tarado Ni Você e Grito de Carnaval, que se apresentam em locais fechados. No domingo, a diversão será no Ensaios da Anitta, com uma série de shows encabeçados pela cantora. Confira a agenda:

14 de janeiro

Bloco Tarado Ni Você: na Praça da Bandeira, 37, com ingressos a partir de R$ 50.

Grito de Carnaval: na Alameda dos Pamaris, 42, com ingressos a partir de R$ 150 para homens, para mulheres a entrada é gratuita.

15 de janeiro

Ensaios da Anitta: Avenida Mario de Andrade, 664, com ingressos a partir de R$ 270.

20 de janeiro

Bloco Agrada Gregos: Avenida Henry Ford, 511, com ingressos a partir de R$ 69,90.

21 de janeiro

Samba Na Cumbuca, Gelo Na Caneca e Rap Na Veia: Avenida Carioca, 644, com ingressos a partir de R$ 60.

Bloco do Silva: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, com ingressos a partir de R$ 60.

Samba nos Trilhos: Rua Visconde de Parnaíba, 1253, com ingressos a partir de R$ 25.

Bloco Agrada Gregos: Avenida Henry Ford, 511, com ingressos a partir de R$ 69,90.

22 de janeiro

Bloco Olha o Sucesso: Rua Inácio Pereira da Rocha, 170, com ingressos a partir de R$ 30.

24 de janeiro

Bloco Bastardo: Rua Augusta, 591, com ingressos a partir de R$ 30.

27 de janeiro

Bloco Confraria do Pasmado: Rua Augusta, 591, com ingressos a partir de R$ 30.

28 de janeiro

Bloco do Eugênio: Rua Guaicurus, 27, com ingressos a partir de R$ 70.

Bloco do Sindico: Rua Inácio Pereira da Rocha, 367, com ingressos a partir de R$ 25.

Carnaval Dá Manchete: Rua Araújo, 62, com ingressos a partir de R$ 50.

Bloco Tarado Ni Você: Rua Augusta, 591, com ingressos a partir de R$ 30.

Bloco Casa Comigo: Rua Gustav Willi Borghoff, 100, com ingressos a partir de R$ 50.

3 de fevereiro

Esquenta Bloco Gambiarra: Avenida Francisco Matarazzo, 694, com ingressos a partir de R$ 30.

Bloco Filhos de Gil: Rua Augusta, 591, com ingressos a partir de R$ 30.

4 de fevereiro

CarnaUOL: No estádio Allianz Parque, com ingressos a partir de R$ 175.

Baile da Periquita: Rua Ministro Jesuino Cardoso, 25, com ingressos a partir de 70.

Bloco Tarado Ni Você: Rua Artur de Azevedo, 2134, com ingressos a partir de R$ 20.

Taca Fogo: Rua João Rudge, 55, com ingressos a partir de R$ 50.

Bloco Unidos do Swing: Rua Augusta, 591, com ingressos a partir de R$ 30.