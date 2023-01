Quando é o Carnaval 2023? Confira calendário de bloquinhos em SP

A chegada de 2023 também significa a aproximação do Carnaval. Para quem é de São Paulo, cresce a expectativa de aproveitar alguns bloquinhos de rua pelos bairros principais da cidade.

Até o momento de publicação desta matéria, 6 de janeiro, a cidade de São Paulo não divulgou os blocos que vão passar pelas ruas pelo mês de fevereiro. Porém, alguns eventos pagos já foram anunciados. Veja:

Blocos pagos em SP

Esquenta da Anitta

A cantora Anitta vai iniciar as comemorações de Carnaval já em janeiro. No dia 15, acontece o esquenta dela para o Carnaval na Barra Funda, às 13h no horário de Brasília.

Data: 15/01

Valor: R$ 270,00

Local: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Carnaval na Cidade

Evento que já é tradição em SP, o Carnaval na Cidade já anunciou alguns artistas que devem tocar durante os quatro dias de Carnaval.

18 de fevereiro, sábado: DJ Dennis, Nattan e Thiaguinho

DJ Dennis, Nattan e Thiaguinho 19 de fevereiro, domingo: Mari Fernandez, Menos É Mais e Pedro Sampaio

Mari Fernandez, Menos É Mais e Pedro Sampaio 20 de fevereiro, segunda: Alok, Banda Eva e Léo Santana

Alok, Banda Eva e Léo Santana 21 de fevereiro, terça: Anitta, Jorge e Mateus e Xand Avião

Valor: R$ 520,00

Local: A definir (na região do Centro)

Horário: 13h

Quais blocos de rua saem em SP?

Até o momento não estão definidos os blocos de rua em São Paulo. É possível acompanhar novidades pelo site Blocos de Rua.

Quando são os desfiles das escolas de samba em SP?

Os desfiles de São Paulo ocorrerão nos dias 17 e 18 de fevereiro (sexta e sábado).

Desfilam na sexta-feira, 17 de fevereiro

Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos da Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel.

Desfilam no sábado, 18 de fevereiro

Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Dragões da Real.

Quando começa o Carnaval esse ano?

Em 2023, o Carnaval começará a partir de 18 de fevereiro, sábado.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

O Carnaval é considerado ponto facultativo, de acordo com Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado.

Quantos dias de folga são no Carnaval?

Tradicionalmente, além do fim de semana, as folgas ocorrem segunda e terça-feira, totalizando quatro dias com sábado e domingo.

