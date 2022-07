Por que adolescentes estão indo de terno ao novo filme dos Minions?

A geração Z está obcecada com o novo filme dos Minions e transformou ele em um meme que está dando o que falar.

Adolescentes americanos estão indo em grupos ao cinema assistir Minions 2: A Origem de Gru de terno e gravando tudo para o TikTok.

Adorado tanto pelas tias do WhatsApp quanto ironicamente pelos jovens, os bichinhos amarelos sempre foram um meme querido das redes sociais.

O motivo que as coisas tenham escalado desta vez e ido para o cinema não é muito claro, muito menos a razão dos ternos.

Minions Rise of Gru is the movie ever pic.twitter.com/kGphD4g89i — നocha (@bigwanger12) June 30, 2022

Por que um terno para assistir aos Minions?

Uma sugestão dada pelo site Mashable é que outra piada do Twitter tenha servido de inspiração: o meme "Ingressos para tal coisa, por favor" vem rendendo várias postagens na rede social do passarinho.

A ideia é que a legenda sempre apareça com a foto de um grupo totalmente oposto ao público-alvo esperado. Além disso, o terno usado pelos adolescentes no cinema seria uma forma irônica de parecer maduro e mostrar respeito à franquia.

5 tickets for minions please pic.twitter.com/cm7fgUUlSQ — Lebbertoxd (@InsaneLetterbox) July 2, 2022

Nos Estados Unidos, Minions 2 bateu um recorde de bilheteria no fim de semana de 4 de julho e faturou US$ 127 milhões.

O filme já está nos cinemas do Brasil. Inclusive, alguns vídeos que viralizaram foram feitos por brasileiros, mostrando a potência do meme viral. Assista aos vídeos abaixo:

i am LIVING for all the teenagers/young adults on tiktok going to see minions: rise of gru in suits, formal attire, or dressed like minions 😭 it’s so funny for no reason pic.twitter.com/vCsue0XP81 — talia (@evilvillanelle) July 2, 2022

Never working minions opening night ever again pic.twitter.com/kwWc2xwhjF — Wowza-subway (@SubwayWowza) July 2, 2022

minions rise of gru in the big cinema was different (the lights never turned off and a big fight started) pic.twitter.com/XKVlsMFLDx — aaron (@haruhi177) July 1, 2022

