Homem acidentalmente recebe 330 vezes o seu salário e desaparece

Um homem do Chile, que não teve o seu nome divulgado, desapareceu após ter recebido 330 vezes o seu salário por acidente.

De acordo com o site de notícias Insider, o chileno pediu demissão da fábrica de carnes CIAL Alimentos após receber 165.398.851 pesos chilenos em vez dos esperados 500.000.

Isso quer dizer que ele recebeu quase R$ 1 milhão de reais ao invés de R$ 2.900. Em dólares, os valores traduzem para US$ 180 mil e US$ 545, respectivamente, no valor da cotação atual.

O jornal local Diario Financiero descreve que o funcionário explicou o erro ao RH e prometeu voltar no dia seguinte para resolver a situação, mas não foi mais visto.

Logo depois, ele ofereceu uma carta de demissão à empresa, entregue por meio de um advogado.

A CIAL Alimentos não respondeu ao pedido de comentário do site Insider, mas apresentou queixa-crime contra o ex-funcionário e mais novo milionário -- pelo menos aqui no Brasil.

