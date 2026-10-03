RESUMO ＋ Pesquisa AtlasIntel sobre as eleições de 2026 na Bahia mostra Lula (PT) com 60,5% dos votos válidos para presidente, contra 29,8% de Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de 30,7 pontos percentuais. Considerando todos os entrevistados, os percentuais são de 59,1% e 29,2%, respectivamente. O levantamento ouviu 2.199 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 60,5% dos votos válidos na Bahia, contra 29,8% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa AtlasIntel sobre as eleições de 2026 no estado.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece em seguida, com 4%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 3,1%, e Renan Santos (Missão), com 1,9%. Os demais candidatos somam 0,7%.

Quando são considerados todos os entrevistados, Lula registra 59,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 29,2%.

Na sequência estão:

Ronaldo Caiado (PSD): 3,9%

Augusto Cury (Avante): 3%

Renan Santos (Missão): 1,9%

Outros candidatos: 0,6%

Branco/nulo: 1,2%

Não sabe: 1%

Entre os candidatos incluídos em “outros”, Clariana Barão (DC) registra 0,6%. Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 0%.

Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula passa a 60,5% e Flávio Bolsonaro, a 29,8%. A diferença entre os dois é de 30,7 pontos percentuais.

Lula e Flávio crescem na série da Atlas na Bahia

A série temporal da pesquisa mostra aumento das intenções de voto nos dois primeiros colocados ao longo de setembro.

Lula tinha 52,8% em 3 de setembro, passou a 57,6% em 29 de setembro e alcançou 59,1% na rodada atual.

Flávio Bolsonaro saiu de 24,4%, avançou para 27,8% e chegou a 29,2%.

Caiado fez o movimento contrário: tinha 7,5% no início da série e aparece agora com 3,9%.

Segundo turno entre Lula e Flávio: veja o cenário na Bahia

A AtlasIntel também perguntou aos eleitores como votariam em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Nesse cenário, Lula tem 61,6% das intenções de voto e Flávio, 34,3%. Outros 2,6% votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 1,5% não soube responder.

Entre os votos válidos, os percentuais ficam em:

Lula: 64,6%

Flávio Bolsonaro: 35,4%

A série temporal do confronto direto também registra crescimento dos dois candidatos. Lula passou de 58,1% em 3 de setembro para 61,3% em 29 de setembro e 61,6% na rodada atual. Flávio foi de 29% para 31,4% e depois 34,3%.

Lula tem 59% de aprovação na Bahia

Além das intenções de voto, o levantamento mediu a avaliação dos governos.

Na Bahia, 59% aprovam o desempenho de Lula e 39% desaprovam. Outros 3% não souberam responder.

Jerônimo Rodrigues registra 51% de aprovação e 45% de desaprovação. Os prefeitos, avaliados de acordo com o município de cada entrevistado, têm 52% de aprovação e 42% de desaprovação.

Na avaliação do governo federal, 50% classificam a gestão Lula como ótima ou boa, 16% como regular e 34% como ruim ou péssima.

O governo Jerônimo é considerado ótimo ou bom por 36%, regular por 21% e ruim ou péssimo por 42%.

O levantamento tem como população-alvo o eleitorado da Bahia e ouviu 2.199 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026.

As entrevistas foram realizadas pelo método de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.