Por que 15 de novembro é feriado?

No dia 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República no Brasil, fato que aconteceu em 1889 e marcou o fim da monarquia no país. A data é considerada feriado nacional.

A proclamação aconteceu em 1889, resultado de um processo político e uma mobilização contra a família real portuguesa. Tudo começou com o surgimento de partidos republicanos na década de 1870. Na ocasião, a monarquia se viu enfraquecida com a força desses movimentos.

Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que resultou na deposição do imperador Dom Pedro II e na proclamação da República. Com a proclamação, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, com um governo chefiado por presidentes eleitos.