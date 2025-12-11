PlayStation libera retrospectiva de jogos de 2025; veja como acessar

A PlayStation disponibilizou a retrospectiva anual de 2025 para jogadores de PS4 e PS5. A ferramenta reúne dados sobre o tempo dedicado aos jogos ao longo do ano, títulos mais acessados, gêneros mais recorrentes e quantidade de troféus conquistados. O conteúdo ficará disponível até 8 de janeiro de 2026.

Além das estatísticas gerais, o painel também apresenta informações sobre o uso de acessórios, como PlayStation VR2, Portal Remote Player e o modelo de controle DualSense mais utilizado ao longo do período.

Como acessar a retrospectiva

Para acessar o PlayStation Wrap-Up 2025, o usuário deve entrar no site oficial da retrospectiva e fazer login com sua conta PlayStation. Após a autenticação, a plataforma exibe uma sequência de telas com dados consolidados do ano.

Entre as informações disponíveis estão:

jogos mais jogados em 2025;

total de horas somando campanhas solo e partidas multiplayer;

gêneros preferidos;

progresso e marcos de troféus;

detalhes adicionais de uso do PS VR2, do Portal e do controle DualSense mais utilizado.

A PlayStation também gerou uma playlist personalizada com sugestões do catálogo do PS Plus Extra e Deluxe. As recomendações são baseadas no perfil de jogo e no histórico de títulos acessados pelo usuário.

Requisitos

O acesso à retrospectiva está condicionado a alguns critérios definidos pela Sony. É necessário ter uma conta PlayStation ativa na região, ser maior de idade e ter acumulado ao menos 10 horas de jogo em um PS4 ou PS5 entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

Jogadores que não autorizaram a coleta de dados completos — identificada como “Full Data” no PS5 ou “Additional Data” no PS4, a depender da região — não conseguem visualizar o conteúdo. A medida faz parte da política de transparência no uso das informações de usuários.

Como liberar o avatar gratuito

Após concluir toda a experiência do Wrap-Up, o jogador pode resgatar um avatar exclusivo. A recompensa é liberada por meio de um código exibido ao final da retrospectiva.

Em algumas regiões, o código divulgado é J4G3-LXD3-G747, mas o PlayStation informa que essa sequência pode variar conforme o país. Por isso, a orientação é utilizar a chave apresentada na tela final ou acessar o link direto de resgate disponibilizado pela plataforma ao término do Wrap-Up.

Em 2025, a PlayStation registrou lançamentos, como Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince e Clair Obscur: Expedition 33. A retrospectiva funciona como uma forma de reunir essas experiências individuais e destacar hábitos de jogo ao longo dos últimos meses.