O PS5 ficou mais caro. E, para a Sony, a culpa é do tarifaço de Trump

A Sony vai aumentar os preços do PlayStation 5 — e o motivo é o "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a empresa, os preços começarão a subir nos EUA a partir desta quinta-feira, 21.

Por lá, o console foi de US$ 499 para US$ 549,99. A versão digital do PS5, por sua vez, subiu para US$ 499,99, de US$ 449,99, enquanto o PlayStation 5 Pro foi de US$ 699,99 para US$ 749,99. Acessórios não serão afetados, segundo a companhia.

Em outros mercados, a Sony já subiu o preço do PlayStation em 25% em abril deste ano.

Por aqui, a alta nos preços atingiu a assinatura do PlayStation Plus. O aumento variou conforme o plano superou alta de 30% em relação aos valores anteriores. A assinatura anual do plano Deluxe passou a custar R$ 691,90, ante R$ 529,90, enquanto a do plano Essential foi de R$ 269,90 para R$ 359,90 (novos assinantes).

Para quem já era assinante antes de abril, o reajuste foi um pouco menor, de 20% a 25%. O valor para assinantes antigos da Deluxe ficou em torno de R$ 639,90, e o plano Essential ficou próximo de R$ 329,90.

Em maio, durante uma coletiva após os resultados, a CFO da Sony, Lin Tao, afirmou que "as tarifas de Trump iriam impactar a produção de hardware, gaming e semicondutores", o que poderia causar um aumento nos preços.