Fãs lotam lojas digitais no lançamento de Hollow Knight (Westend61/Getty Images)
Redatora
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19h32.
O tão aguardado Hollow Knight: Silksong foi lançado em nesta quinta-feira, 4, para PlayStation, Xbox, Nintendo e PC, mas enfrentou problemas nas principais lojas digitais. A demanda tão grande de jogadores causou queda nos servidores da eShop do Nintendo Switch e Switch 2, da PlayStation Store, da Xbox Store e do Steam, impedindo muitos fãs de comprar ou baixar o jogo.
Apesar de alguns jogadores conseguirem baixar Silksong no Xbox, os servidores de verificação estavam sobrecarregados, gerando mensagens de erro e impossibilitando o início do jogo.
O lançamento ocorre quase uma década após os fãs aguardarem pelo título, que começou como DLC para Hollow Knight em 2018, antes de se tornar uma sequência independente em 2019.
Ao longo dos anos, Silksong se tornou um fenômeno entre a comunidade gamer, com múltiplos anúncios falsos e atrasos, aumentando ainda mais a expectativa pelo lançamento.
A desenvolvedora australiana Team Cherry anunciou oficialmente a data no mês passado, e o entusiasmo dos fãs refletiu na sobrecarga das lojas digitais.
O lançamento também influenciou outros desenvolvedores, que remarcavam datas de jogos menores para não concorrer com Silksong. Quando os servidores forem restabelecidos, o título estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC.