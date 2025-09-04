O tão aguardado Hollow Knight: Silksong foi lançado em nesta quinta-feira, 4, para PlayStation, Xbox, Nintendo e PC, mas enfrentou problemas nas principais lojas digitais. A demanda tão grande de jogadores causou queda nos servidores da eShop do Nintendo Switch e Switch 2, da PlayStation Store, da Xbox Store e do Steam, impedindo muitos fãs de comprar ou baixar o jogo.

Apesar de alguns jogadores conseguirem baixar Silksong no Xbox, os servidores de verificação estavam sobrecarregados, gerando mensagens de erro e impossibilitando o início do jogo.

O lançamento ocorre quase uma década após os fãs aguardarem pelo título, que começou como DLC para Hollow Knight em 2018, antes de se tornar uma sequência independente em 2019.

Expectativa e impacto no mercado

Ao longo dos anos, Silksong se tornou um fenômeno entre a comunidade gamer, com múltiplos anúncios falsos e atrasos, aumentando ainda mais a expectativa pelo lançamento.

A desenvolvedora australiana Team Cherry anunciou oficialmente a data no mês passado, e o entusiasmo dos fãs refletiu na sobrecarga das lojas digitais.

O lançamento também influenciou outros desenvolvedores, que remarcavam datas de jogos menores para não concorrer com Silksong. Quando os servidores forem restabelecidos, o título estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC.